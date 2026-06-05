„Ticăloasa Ursula”. Medvedev o atacă dur pe șefa Comisiei Europene după incidentul din Constanța

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a criticat dur poziția adoptată de Bruxelles, lansând insulte la adresa șefei executivului european. Reacția oficialului de la Moscova vine după ce Ursula von der Leyen a afirmat că responsabilitatea aparține Rusiei în urma exploziei din Portul Constanța.

„Ticăloasa Ursula a numit explozia dronei maritime din Constanța „o consecință directă a războiului Rusiei”. Ne așteptăm ca proasta asta termonucleară să tragă concluzia că viitoarea aruncare în aer a sediului UE din Bruxelles de către hohlo-naziști (n.r. – termen peiorativ pentru ucraineni) este rezultatul agresiunii Kremlinului. P.S. Asta nu este o aluzie!”, se arată în mesajul publicat pe Telegram de Medvedev.

În urma exploziei din Portul Constanța, Ursula von der Leyen a transmis că este solidară cu România după incidentul din Constanța, blamând acțiunile Rusiei pentru incident.

„Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița noastră estică”, afirma Ursula von der Leyen pe X.