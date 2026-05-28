Kaja Kallas spune că Strâmtoarea Ormuz se află într-o „stare ciudată”, între război și pace

Șefa politicii externe a UE a declarat joi că Strâmtoarea Ormuz rămâne într-o „stare ciudată” între război și pace, deoarece nu s-a ajuns încă la un acord oficial între părți, subliniind că libertatea navigației este în interesul tuturor.
Vorbind la ușa unei reuniuni informale a miniștrilor de externe ai UE de la Limassol, administrația cipriotă greco-cipriotă, Kaja Kallas, a menționat că situația din Orientul Mijlociu și războiul în curs dintre Rusia și Ucraina sunt principalele puncte de pe ordinea de zi a discuțiilor, scrie Anadolu.
Kallas a menționat așteptările că părțile ar putea ajunge la un acord privind strâmtoarea, adăugând că acest lucru nu s-a întâmplat până acum.
„Adică, Strâmtoarea Ormuz se află într-o stare ciudată între război și pace”, a remarcat șefa politicii externe a blocului comunitar.
„Este cu adevărat în interesul tuturor ca libertatea navigației să fie respectată în Strâmtoarea Ormuz, pentru că toată lumea plătește un preț foarte mare pentru asta”, a subliniat ea.
Kallas a spus că miniștrii vor discuta și alte aspecte ale situației din Orientul Mijlociu, modul în care aceasta îi afectează și modul în care pot coopera în aceste probleme.
Ea a adăugat că vor discuta și despre războiul în curs dintre Rusia și Ucraina, precum și despre posibile negocieri.
Cu toate acestea, Kallas a spus că ea consideră că este o „capcană” întinsă de Rusia pentru a-i face să discute cine ar trebui să interacționeze cu Moscova, adăugând că Rusia decide deja „cine este potrivit” pentru astfel de discuții.