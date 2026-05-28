Kaja Kallas spune că Strâmtoarea Ormuz se află într-o „stare ciudată”, între război și pace

Șefa politicii externe a UE a declarat joi că Strâmtoarea Ormuz rămâne într-o „stare ciudată” între război și pace, deoarece nu s-a ajuns încă la un acord oficial între părți, subliniind că libertatea navigației este în interesul tuturor.

Vorbind la ușa unei reuniuni informale a miniștrilor de externe ai UE de la Limassol, administrația cipriotă greco-cipriotă, Kaja Kallas, a menționat că situația din Orientul Mijlociu și războiul în curs dintre Rusia și Ucraina sunt principalele puncte de pe ordinea de zi a discuțiilor, scrie Anadolu.

Kallas a menționat așteptările că părțile ar putea ajunge la un acord privind strâmtoarea, adăugând că acest lucru nu s-a întâmplat până acum.

„Între război și pace”

„Adică, Strâmtoarea Ormuz se află într-o stare ciudată între război și pace”, a remarcat șefa politicii externe a blocului comunitar.

„Este cu adevărat în interesul tuturor ca libertatea navigației să fie respectată în Strâmtoarea Ormuz, pentru că toată lumea plătește un preț foarte mare pentru asta”, a subliniat ea.

Kallas a spus că miniștrii vor discuta și alte aspecte ale situației din Orientul Mijlociu, modul în care aceasta îi afectează și modul în care pot coopera în aceste probleme.

Discuții despre pace în Ucraina

Ea a adăugat că vor discuta și despre războiul în curs dintre Rusia și Ucraina, precum și despre posibile negocieri.

Cu toate acestea, Kallas a spus că ea consideră că este o „capcană” întinsă de Rusia pentru a-i face să discute cine ar trebui să interacționeze cu Moscova, adăugând că Rusia decide deja „cine este potrivit” pentru astfel de discuții.