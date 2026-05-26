Prima pagină » Știrile zilei » Petrișor Peiu, reacție la contractul de consultanță al Administrației Prezidențiale cu SUA: România a devenit, oficial, un stat bananier

Petrișor Peiu, reacție la contractul de consultanță al Administrației Prezidențiale cu SUA: România a devenit, oficial, un stat bananier

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu a reacționat marți la anunțul administrației prezidențiale privind încheierea unui contract de consultanță pentru relațiile cu SUA, afirmând că România a ajuns „un stat bananier” care cumpără favoruri politice la Washington.
Petrișor Peiu, reacție la contractul de consultanță al Administrației Prezidențiale cu SUA: România a devenit, oficial, un stat bananier
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
26 mai 2026, 10:06, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Eticheta de stat corupt, aplicată la Washington

Petrișor Peiu a afirmat că doar statele cu instituții sub dezvoltate apelează la firme de lobby pentru gestionarea relațiilor externe, calificând demersul statului român drept „excentric”. Oficialul susținut că aceasta inițiativă poate afecta relațiile cu Statele Unite prin etichete care ar fi atribuit în urma unui astfel de demers. 

Credința tâmpă că un stat membru NATO și UE are nevoie de o firmă de consultanță la Washington este cel puțin excentrică. Și este proprie statelor subdezvoltate instituțional. Orice stat care apelează la firme de lobby pentru a-și introduce liderii la Casa Albă sau la Congres primește acolo o etichetă greu de dezlipit: stat corupt care încearcă să-și spele păcatele prin lobby”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de liderul AUR. 

Eficiența diplomației române pusă sub semnul întrebării

În mesajul său, liderul senatorilor AUR a pus sub semnul întrebării eficiența aparatului diplomatic român, amintind și de ambasada României la Washington și celelalte consulate din SUA. 

România are și ambasador la Washington, politrucul Muraru, unul dintre postacii de rând ai PNL și ministru de externe, pe USR-ista Oana Țoiu.  Mai are și 25 de angajați ai ambasadei care, teoretic, lucrează pentru țară. Plus consulatele generale de la New York, Chicago și Los Angeles, toate populate cu oamenii de partid și de stat”, notează Peiu. 

Acesta a susținut că realizarea contractului este cauzată ori de incompetența Ministerului Afacerilor Externe sau a unui interes financiar ascuns. 

„Fie ambasadorul politruc Muraru, ministrul Țoiu și armatele din subordinea lor nu își fac treaba, fie cineva a inventat un contract pentru a-și lua un mic comision”, spune senatorul. 

Concluzia AUR: România, stat bananier

Oficialul a dat și un verdict în privin contractului de consultanță. „Concluzia este cât se poate de amară: sub conducerea lui Nicușor Dan și a guvernului Bolojan, România a devenit, oficial, un stat bananier”. 

Contractul semnat de Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială a semnat un acord pe o durată inițială de 6 luni cu firma globală Eversheds Sutherland (US) LLP pentru consultanță în relația cu instituțiile Statelor Unite. Contractul stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari pe lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate. 

„Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil”, transmite Administrația Prezidențială. 

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Cel mai bătrân pedofil din închisorile românești, în stare gravă. Bărbatul de aproape 80 de ani, coleg de cameră cu „Monstrul de la Caracal”, a fost dus de urgență la spital. Ce s-a întâmplat
Gandul
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
România încearcă a patra oară să dea arme noi militarilor, prin SAFE. Guvernul a ales o firmă care s-a înființat cu o zi înainte de ultimul Crăciun
Libertatea
Drama a două surori din România, aflate de peste trei ani departe de familie în Suedia. Copilele au fost luate de stat: Vor s-o bage într-o clinică de psihiatrie pentru adulţi
CSID
Verdictul ucrainenilor despre blindatul italian Centauro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia