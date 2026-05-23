Europa riscă să rămână fără gaze dacă Strâmtoarea Ormuz va fi închisă între una și trei luni

nave în Strâmtoarea Ormuz/sursa foto: X
Ioana Târziu
23 mai 2026, 07:42, Economic
Stocurile de gaze din Europa ar putea înregistra un deficit critic, dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă timp de 1-3 luni, potrivit Reuters.

Publicația citează o companie de tranzacționare a gazelor și a energiei electrice.

Stocurile scăzute și prețurile distorsionate încetinesc acumularea de gaze, menționează compania Equinor.

Rezervoarele europene, umplute sub norma sezonieră

Datele Gas Infrastructure Europe arată că rezervoarele de gaze din Europa sunt în prezent umplute cu puțin peste 35%. Acesta reprezintă un procent sub norma sezonieră de aproximativ 50%.

Statele membre trebuie să construiască o rezervă de gaze în timpul verii, în emisfera nordică. Rezerva, construită pentru atingerea obiectivului de stocare de 90% impus de UE, între octombrie și începutul lunii decembrie.

„Dacă războiul s-ar opri mâine, cu un flux liber către strâmtoare care ar avea loc rapid, am putea ajunge la un nivel de stocare acceptabil, dar restrâns, de 75%. Dar, dacă închiderea continuă timp de una până la trei luni, ar putea deveni critic”, a declarat, pentru Reuters, Helle Ostergaard Kristiansen, vicepreședinte senior pentru tranzacționarea de gaze și energie electrică a Equinor, potrivit aceleiași surse.

Refacerea stocului, deja problematică

Reumplerea stocului de gaze era deja problematică la începutul lunii martie. De atunci, s-au înregistrat puține progrese din cauza prețurilor actuale, contractele de livrare a gazelor iarna fiind mai ieftine decât vara.

Potrivit analiștilor, guvernele ar putea interveni pe piață cu stimulente și reguli. Sau, structura prețurilor trebuie să se schimbe odată cu creșterea contractelor pentru livrarea de gaze în timpul iernii, comparativ cu livrările de vară.

„Am văzut asta în 2022, când guvernele au impus reglementări privind încărcarea stocurilor… a fost foarte costisitor pentru ele. Așadar, piața însăși poate probabil echilibra situația prin semnale de preț”, a declarat Peder Bjorland, vicepreședinte al Equinor pentru tranzacționarea gazelor, arată sursa.

Vicepreșesintele a precizat că prețurile ridicate ar putea reduce semnificativ consumul de gaze. Trecerea la cărbune, o utilizare sporită a energiei regenerabile și o scădere a cererii de combustibili din partea industriei vor contribui la o reechilibrare.

Prețurile din centrul olandez, la cel mai ridicat nivel din 2023

„Dacă avem prețuri care ajung la nivelul celor de la începutul războiului din Iran, în jur de 60-70 de euro pe megawatt-oră, atunci am estimat că doar gazul pentru energie ar putea duce la o reducere a cererii de aproximativ 10 miliarde de metri cubi”, a spus Bjorland.

Prețurile europene ale gazelor naturale la centrul olandez de gaze TTF au înregistrat, joi, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2023.

