Schimbări importante pe piața asigurărilor RCA. Ce modificări s-au propus

Sorin Mititelu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, a vorbit la Euronews despre modificările propuse pentru asigurările auto obligatorii.

Dacă aceste măsuri vor fi implementate, „vor afecta într-o marjă undeva între 50 și 100 de lei, plus sau minus”.

Propuneri privind transferul între membrii familiei

Una dintre modificările importante vizează transferul între membrii unei familii a unui număr de clase. „Este un model prin care se urmărește responsabilizarea membrilor familiei”, care ar permite „transferul parțial, și numai o dată pe an, a unui număr de clase, de bonus, către ceilalți membrii de familie”, a declarat vicepreședintele ASF.

Este vorba despre două clase ce pot fi transferate între membrii, inclusiv tinerii șoferi. Scenariul prezentat de Sorin Mititelu: „dacă este deja în clasa B8, iar tânărul este în clasa B0, atunci maximul de transfer fiind de două clase, părintele rămâne cu B6, iar tânărul va avea o clasă bonus, minus B2”.

De asemenea, s-a propus introducerea unor penalități mai mari, pentru șoferii care produc accidente soldate cu vătămări corporale.

Suspendarea voluntară a asigurării RCA

Vicepreședintele ASF a precizat și „suspendarea temporară a asigurării RCA în cazul nefolosirii bonului”. Această posibilitate este „pe o perioadă de câteva luni” și este „voluntară”. Suspendarea se va realiza doar „cu acordul celor două părți implicate, deci implicit a asiguratorului”, a menționat Sorin Mititelu.