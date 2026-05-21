Prima pagină » Știri externe » Rusia este pregătită să discute cu statele europene despre războiul din Ucraina, afirmă Kremlinul

Rusia este pregătită să discute cu statele europene despre războiul din Ucraina, afirmă Kremlinul

Rusia este deschisă unui dialog cu statele europene despre războiul din Ucraina, a declarat joi purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin.
Rusia este pregătită să discute cu statele europene despre războiul din Ucraina, afirmă Kremlinul
Iulian Moşneagu
21 mai 2026, 17:58, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Rușii sunt pregătiți pentru discuții”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform dpa.

„Credem că este întotdeauna mai bine să discutăm unii cu alții decât să împingem situația spre o confruntare totală, exact ceea ce fac europenii în prezent”, a spus el.

Peskov a adăugat că Rusia ar saluta o schimbare de ton.

El a făcut trimitere la declarații recente ale președintelui finlandez Alexander Stubb și la semnale venite de la Berlin privind discuții directe cu Rusia și a spus că „probabil nu ar fi un lucru rău” dacă la nivelul UE ar fi căutat un negociator.

„Cu doar câteva luni în urmă, astfel de discuții nici măcar nu aveau loc în Europa”, a remarcat Peskov.

Și Putin a spus că este pregătit pentru discuții dacă i se solicită acest lucru.

În același timp, Moscova a transmis în repetate rânduri, inclusiv prin Ministerul de Externe, că europenii ar trebui considerați parte a războiului, având în vedere livrările de arme către Ucraina, și că, prin urmare, nu au loc la masa negocierilor.

Negocierile pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei au fost purtate în ultima perioadă sub mediere americană. Până acum, însă, discuțiile dintre Kiev și Moscova nu au dus la un progres decisiv.

Principalul motiv este că Rusia își menține cererea ca Ucraina să își retragă trupele din regiunea Donbas. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins astfel de concesii teritoriale în favoarea lui Putin.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Economia României va stagna în 2026, potrivit Comisiei Europene. Care sunt cauzele
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Alexandra Căpitănescu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Comparația cu Lady Gaga, cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea”
Libertatea
Conchita Wurst, de nerecunoscut la 12 ani după Eurovision! Cum arată acum „femeia cu barbă”. Transformare radicală
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia