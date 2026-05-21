„Rușii sunt pregătiți pentru discuții”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform dpa.

„Credem că este întotdeauna mai bine să discutăm unii cu alții decât să împingem situația spre o confruntare totală, exact ceea ce fac europenii în prezent”, a spus el.

Peskov a adăugat că Rusia ar saluta o schimbare de ton.

El a făcut trimitere la declarații recente ale președintelui finlandez Alexander Stubb și la semnale venite de la Berlin privind discuții directe cu Rusia și a spus că „probabil nu ar fi un lucru rău” dacă la nivelul UE ar fi căutat un negociator.

„Cu doar câteva luni în urmă, astfel de discuții nici măcar nu aveau loc în Europa”, a remarcat Peskov.

Și Putin a spus că este pregătit pentru discuții dacă i se solicită acest lucru.

În același timp, Moscova a transmis în repetate rânduri, inclusiv prin Ministerul de Externe, că europenii ar trebui considerați parte a războiului, având în vedere livrările de arme către Ucraina, și că, prin urmare, nu au loc la masa negocierilor.

Negocierile pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei au fost purtate în ultima perioadă sub mediere americană. Până acum, însă, discuțiile dintre Kiev și Moscova nu au dus la un progres decisiv.

Principalul motiv este că Rusia își menține cererea ca Ucraina să își retragă trupele din regiunea Donbas. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins astfel de concesii teritoriale în favoarea lui Putin.