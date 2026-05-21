Putin anunță exerciții nucleare cu lansări de rachete: Rusia și Belarus își testează „triada nucleară”

Vladimir Putin, a declarat joi că exercițiile nucleare comune desfășurate împreună cu Belarus vor implica lansări de rachete balistice și rachete de croazieră, scrie Baha.

Declarațiile au fost făcute în timp ce Putin a urmărit testele nucleare prin legătură video, alături de omologul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko.

Liderul rus a reiterat anterior că așa-numita „triadă nucleară” a Rusiei trebuie să funcționeze ca o garanție a suveranității Rusiei și a Belarusului.

Anunțul vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și mai multe state europene, în special țările baltice, în contextul în care războiul din Ucraina continuă.

Exercițiile sunt prezentate de Moscova ca parte a pregătirii strategice a forțelor nucleare, într-o perioadă de confruntare geopolitică intensă.