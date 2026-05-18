Prima pagină » Sport » Federația Internațională de Gimnastică ridică restricțiile pentru sportivii din Rusia și Belarus

Federația Internațională de Gimnastică ridică restricțiile pentru sportivii din Rusia și Belarus

Federația Internațională de Gimnastică a decis, luni, să ridice toate restricțiile aplicate sportivilor ruși și belaruși de la începutul războiului din Ucraina.
Federația Internațională de Gimnastică ridică restricțiile pentru sportivii din Rusia și Belarus
Iulian Moşneagu
18 mai 2026, 14:17, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Scurtul comunicat al Federației Internaționale de Gimnastică nu a oferit alte detalii despre modul în care decizia va fi pusă în aplicare, scrie dpa.

Potrivit agenției ruse de presă TASS, Federația Rusă de Gimnastică a anunțat că sportivii săi au din nou dreptul să concureze în echipamentele proprii, cu drapelul și imnul național. Din 2024, aceștia fuseseră autorizați să participe ca sportivi neutri.

La începutul acestei luni, Comitetul Internațional Olimpic a ridicat toate sancțiunile impuse sportivilor din Belarus. Restricțiile CIO împotriva Rusiei rămân însă în vigoare.

Sportivii ruși și belaruși au fost excluși din numeroase competiții sportive în contextul războiului din Ucraina.

La Jocurile Olimpice de iarnă din februarie, CIO le-a permis să participe sub statut neutru, însă la Jocurile Paralimpice au putut concura cu drapelele naționale.

Recomandarea video

VIDEO INTERVIU: Kovesi: Toată lumea vrea o justiție independentă până ajungi la cineva din anturajul lor
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Ziua consultărilor la Cotroceni. UDMR vrea refacerea coaliției. AUR anunță că își asumă guvernarea. USR și PNL nu susțin guvern cu PSD
Gandul
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Alexandra Cioată a lovit cu mașina un motociclist, de ciudă că a pierdut o cursă ilegală de viteză
Libertatea
Noi informații despre bărbatul cu hantavirus confirmat la Arad! Tânărul de 25 de ani ar fi contractat o tulpină asociată rozătoarelor
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia