Federația Internațională de Gimnastică ridică restricțiile pentru sportivii din Rusia și Belarus

Scurtul comunicat al Federației Internaționale de Gimnastică nu a oferit alte detalii despre modul în care decizia va fi pusă în aplicare, scrie dpa.

Potrivit agenției ruse de presă TASS, Federația Rusă de Gimnastică a anunțat că sportivii săi au din nou dreptul să concureze în echipamentele proprii, cu drapelul și imnul național. Din 2024, aceștia fuseseră autorizați să participe ca sportivi neutri.

La începutul acestei luni, Comitetul Internațional Olimpic a ridicat toate sancțiunile impuse sportivilor din Belarus. Restricțiile CIO împotriva Rusiei rămân însă în vigoare.

Sportivii ruși și belaruși au fost excluși din numeroase competiții sportive în contextul războiului din Ucraina.

La Jocurile Olimpice de iarnă din februarie, CIO le-a permis să participe sub statut neutru, însă la Jocurile Paralimpice au putut concura cu drapelele naționale.