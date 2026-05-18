Exerciții privind utilizarea armelor nucleare în luptă într-o țară din estul Europei

Exerciții privind utilizarea armelor nucleare în luptă au loc în Belarus. Autoritățile locale susțin că simularea nu reprezintă o amenințare pentru țările vecine. Sistemele de rachete „Iskander” și aeronavele capabile să transporte arme nucleare tactice aparțin rușilor.
Petru Mazilu
18 mai 2026, 11:46
Exercițiile privind utilizarea armelor nucleare în luptă au început în Belarus, anunță NEXTA.

Ministerul Apărării a declarat că scopul manevrelor este de a verifica starea de pregătire a echipamentului și de a exersa deplasarea sub acoperire. De asemenea, sunt analizate scenarii de utilizare a forțelor, precum și problemele legate de livrarea și pregătirea muniției.

Ministerul a mai transmis că exercițiile sunt planificate de mai mult timp și nu sunt îndreptate împotriva altor țări.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a aprobat desfășurarea în Belarus a sistemelor de rachete „Iskander” și a aeronavelor capabile să transporte arme nucleare tactice.

