Laura Kovesi: „Nicio țară nu era curată”. Șefa Parchetului European spune că fraudele cu bani europeni există peste tot în UE

Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a vorbit într-un interviu acordat G4Media despre reacțiile provocate de anchetele privind fraudele cu bani europeni din statele membre ale Uniunii Europene.

Aceasta a spus că una dintre cele mai mari surprize pentru ea a fost să afle că problemele legate de fraude și corupție există în toate statele europene, iar nicio țară nu face excepție de la aceste practici.

„Că nu m-am așteptat la acest lucru. Deci nicio țară nu era curată din punctul ăsta de vedere. Și atunci, în fiecare an, noi când publicăm datele statistice și arătăm câte dosare investigăm și care sunt prejudiciile presupuse a fi create, cumva am răsturnat toată această retorică că banii europei sunt protejați”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Șefa EPPO a explicat că publicarea datelor despre fraudele investigate a deranjat în anumite cercuri politice, pentru că a schimbat percepția conform căreia doar statele din Estul Europei ar avea probleme de corupție.

„Și cumva venind cu aceste cifre, arătăm că de fapt nu sunt protejați și că există o problemă. Și nu doar în Estul Europei sau în Vest, nu doar în Nord sau în Sud, ci peste tot. Și cumva asta a început să deranjeze, pentru că era cumva contrar a ceea ce se știa. Era acest mit că țările din Estul Europei sunt mai corupte decât în Vest. Nu este așa”, a spus Kovesi.

Kovesi a declarat că reacțiile apărute după publicarea statisticilor au luat-o prin surprindere și că unii oficiali au considerat că instituția pe care o conduce este „prea ambițioasă”.

„Și atunci în primul moment am fost un pic șocată. Nu mă așteptam că de la acest nivel să se pună problema în acest fel. Și am zis, haideți să lămurim. Și am spus, credeți că dacă mâine public raportul de activitate și zic că sunt zero infracțiuni peste tot, cetățenii o să creadă că totul e perfect în Europa? Eu zic, din potrivă. Atunci când ai o problemă, lupți cu ea”, a afirmat procurorul-șef european.

Aceasta a spus că rolul Parchetului European este tocmai acela de a proteja banii europeni.

„Ați creat parchetul european. Este cel mai important proiect european în ultimii 20 de ani. Faptul că banii și bugetul european și bugetele naționale sunt mai bine protejați. Oamenii văd că atunci când cineva fură banii europeni, tu ai o instituție la nivel european care încearcă să rezolve această problemă”, a declarat ea.

Întrebată dacă, la momentul actual, este mulțumită de bugetul pe care îl are instituția, ea a negat acest aspect.

„Nu. Încă n-am ajuns la bugetul care ar fi trebuit să existe de la început. Cumva ai făcut ceva pe care tot peticești și tot adaugi. E ca atunci când construiești o casă, faci o încăpere și după aceea mai faci o altă încăpere, mai faci o cămară, mai faci un dormitor”, a explicat ea.

Laura Codruța Kovesi a spus că volumul de muncă al instituției este uriaș.

„Anul trecut am avut peste 3600 de dosare. Prejudiciile în aceste dosare pe care noi le investigăm este mai mare de 67 de miliarde de euro. În ultimii ani am avut ordine emise de judecători ca să sechestrăm peste un miliard de euro”, a declarat procurorul-șef european.

„Doar într-un singur dosar, dosarul Calypso cu infracțiuni vamale, sunt 250 de milioane de euro. Am confiscat 2400 de containere care au marfă de aproximativ 250 de milioane de euro. În momentul în care toate acestea vor fi vândute, sunt bani care intră efectiv în buget. Și eu cer 5 milioane sau 6 milioane de euro în plus și mi se spune că nu sunt bani”, a oferit Kovesi ca exemplu.