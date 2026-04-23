Laura Codruța Kovesi, la Forumul Economic Delphi: „OPEKEPE este un acronim pentru corupție, nepotism și clientelism”

Problema procurorilor pare să rămână un punct de fricțiune cu autoritățile grecești. În același timp, dna Kovesi a subliniat cazurile OPEKEPE și solicitările de ridicare a imunității parlamentare, notează presa elenă.

Despre procurorii greci

În ceea ce privește problema procurorilor delegați din Grecia, dna Kovesi a reiterat că Colegiul Parchetului European și-a reînnoit mandatul, urmând aceeași procedură aplicată la peste 100 de procurori din alte 22 de state membre, iar decizia nu poate fi contestată.

„Dacă cineva consideră că Colegiul nu a luat decizia corectă, ar trebui să facă apel la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg”, a spus ea. Potrivit lui Kovesi, în Grecia, din cauza modului în care Parchetul European a fost integrat în legislația națională, este necesar un pas administrativ suplimentar pentru transferul acestora. Autoritatea competentă este Consiliul Administrativ Suprem din Grecia.

„Am deplină încredere că va lua decizia corectă”, a spus ea, refuzând să comenteze posibilitatea unui rezultat negativ și adăugând: „Nu vreau să mă gândesc la acest scenariu”.

Mai mult, când a fost întrebată cine are interes ca acești procurori să părăsească Parchetul European, Kovesi nu a răspuns direct și a spus: „Au făcut o treabă excelentă. Care este motivul pentru care nu le-au reînnoit mandatul?”

„OPEKEPE este un acronim pentru corupție, nepotism și clientelism”

Kovesi a repetat sintagma pe care a folosit-o în octombrie despre OPEKEPE.

„OPEKEPE este un acronim pentru corupție, nepotism și clientelism”, a spus ea, respingând acuzațiile conform cărora Parchetul European a gestionat cazul „în tranșe”. „Resping categoric toate aceste acuzații. Resping fiecare acuzație și sunt alături de fiecare judecător; astfel de acuzații nu sunt adevărate”, a subliniat ea, adăugând că nu comentează declarațiile politicienilor, sugerând însă că criticile la adresa sa provin de acolo.

Potrivit acesteia, „agitația din jurul acestui subiect este o încercare de a distrage atenția de la esența problemei. Iar esența nu privește reînnoirea mandatului Parchetului, ci ce s-a întâmplat cu OPEKEPE”.

De asemenea, ea a făcut referire la problemele de resurse cu care se confruntă Parchetul European.

„Până acum, în această anchetă, avem un singur ofițer de poliție care a cooperat cu cei doi procurori ai noștri. Trei persoane care trebuie să evalueze mii de documente și să asculte sute de interceptări. Nu este ușor”, a spus ea. După cum a precizat, după întâlnirea cu ministrul Protecției Cetățenilor, Michalis Chrysochoidis, există un acord pentru mai mulți ofițeri de poliție în aceste cazuri.