Captură uriașă de droguri pe Autostrada A1. Canabis și cocaină ascunse într-o mașină, doi bărbați reținuți

Potrivit anchetatorilor, în data de 4 iunie 2026, cei doi inculpați ar fi introdus în România, prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, aproximativ 26 de kilograme de canabis și 4 kilograme de cocaină. Drogurile erau ascunse într-un compartiment special amenajat, sub o podea falsă a autoturismului.

Ulterior, pe teritoriul României, bărbatul de 57 de ani a fost prins în flagrant în timp ce transporta substanțele interzise pe Autostrada A1, acestea fiind destinate comercializării.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Operațiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, cu sprijinul Brigăzii Poliției Autostrăzi și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin Secția 21 Poliție.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.