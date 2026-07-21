Doi polițiști din Germania au fost arestați pentru jaf armat. Ce i-a dat de gol

Doi polițiști din Berlin, în vârstă de 31 și 32 de ani, au fost arestați sub suspiciunea de a fi comis un jaf armat asupra unui apartament din orașul Peitz, situat în apropiere de Cottbus.

Conform informațiilor publicate de BILD, cei doi polițiști împreună cu un al treilea suspecți au intrat în locuință și au furat bani. Toți trei se află în prezent în arest.

Plăcuțele de înmatriculare recunoscute de sistem

Imediat după atac, poliția a lansat o operațiune amplă, care a inclus și un elicopter. Mașina suspectată că aparținea infractorilor a fost identificată de un sistem automat de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare, după care suspecții au fost reținuți la aproximativ 70 de kilometri de locul faptei.

Investigația verifică dacă polițiștii ar fi putut folosi cunoștințele lor despre procedurile interne pentru a planifica jafurile și pentru a încerca să scape.

Conform BILD, aceștia aveau asupra lor armele de serviciu, dar nu le-au folosit. În cazul unei condamnări, polițiștii riscă nu doar o pedeapsă cu închisoarea, ci și excluderea din poliție, cu pierderea tuturor beneficiilor de serviciu.

Un fenomen în Germania

Polițiștii implicați în infracțiuni de jaf sau furt în Germania a mai înregistrat precedente în ultima perioadă: