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Republica Moldova: Doi polițiști au murit, după ce au fost loviți de o mașină

Doi polițiști, de 25 și 29 de ani, au murit după ce au fost loviți violent, marți, de o mașină pe o șosea din raionul Sîngerei, Republica Moldova.
Republica Moldova: Doi polițiști au murit, după ce au fost loviți de o mașină
Foto: Facebook/Poliția Republicii Moldova
Cosmin Pirv
23 iun. 2026, 17:58, Știri externe
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Potrivit Poliției din Republica Moldova, cei doi polițiști de patrulare activau pe traseul R 6, în satul Grigorăuca din raionul Sîngerei.

Aceștia au fost loviți violent de o mașină condusă de un bărbat.

„Ambii polițiști se aflau pe acostament în timpul impactului, în afara autospecialei de serviciu care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate”, au transmis polițiștii moldoveni.

Cei doi au fost duși la spital în stare gravă.

Ulterior, Poliția a anunțat că cei doi au murit la spital. „Chiriac Mihail s-a stins din viață la vârsta de 29 de ani, iar Dragan Nicolae, la 25 de ani, după ce au suferit traumatisme grave, fiind loviți de un Volkswagen în timp ce se aflau pe acostament lângă autospeciala de serviciu care staționa regulament cu semnalele luminoase conectate”, arată polițiștii.

Cercetările în acest caz continuă.

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