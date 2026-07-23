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Un bărbat, reținut după ce ar fi furat 100.000 de euro, dar și 1 kilogram de aur dintr-o mașină

Un bărbat de 37 de ani a fost reținut, pentru 24 de ore. Acesta este suspectat că ar fi furat 100.000 de euro, dar și bijuterii de aur, dintr-o mașină parcată în Botoșani.
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23 iul. 2026, 13:28, Social
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„În urma probatoriului administrat de polițiști s-a stabilit faptul că acesta, la data de 2 iulie a.c., ar fi sustras din interiorul unui autoturism, care se afla într-o parcare din municipiul Botoșani, peste un kilogram de bijuterii din aur, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 100.000 de euro”, transmite IGPR.

Anchetatorii i-au percheziționat locuința bărbatului, dar și sediul unei societăți comerciale, precum și alte două adrese unde ar fi putut fi ascunse bunurile de valoare.

„În urma perchezițiilor, au fost identificate o parte dintre bijuteriile reclamate ca fiind sustrase, aproximativ 6.000 de euro, telefoane mobile și înscrisuri”, informează IGPR.

Totodată, bărbatul de 37 de ani a fost dus la sediul poliției. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de furt calificat.

Acesta va fi prezentat în fața tribunalului cu propunere de arest preventiv.

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