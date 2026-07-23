Controale la taxiuri și transport alternativ în marile gări: 128 de amenzi în valoare de peste 51.600 de lei

Acțiunea a fost organizată pe 21 iulie de Direcția de Poliție Transporturi și a vizat verificarea legalității transportului rutier în regim de taxi, de închiriere și de transport alternativ.

În timpul verificărilor, polițiștii și specialiștii RAR au controlat 457 de autovehicule și au legitimat 613 persoane.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 128 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 51.600 de lei.

„Din totalul sancțiunilor, 16 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 38/2003, privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, 4 pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, 83 pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice și 25 la alte acte normative”, a transmis joi Inspectoratul General al Poliției Române.

Polițiștii au retras 16 certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice, dotări suplimentare nepermise sau alte încălcări ale legii. De asemenea, au fost reținute cinci permise de conducere.