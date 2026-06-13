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ANPC a dat amenzi de peste 4,7 milioane de lei în cinci zile. Ce au găsit inspectorii la controale

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat sancțiuni de peste 4,7 milioane de lei în urma unor controale desfășurate în perioada 8–12 iunie 2026.
ANPC a dat amenzi de peste 4,7 milioane de lei în cinci zile. Ce au găsit inspectorii la controale
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Oana Antipa
13 iun. 2026, 11:18, Social
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Verificările au vizat peste 1.500 de operatori economici din domeniul alimentar. Comisarii au urmărit respectarea normelor privind siguranța produselor comercializate și condițiile de prestare a serviciilor de alimentație publică.

Acțiunile de control s-au concentrat în special asupra produselor de origine vegetală, a produselor de panificație și a unităților care oferă servicii de alimentație publică.

Peste 1.000 de amenzi și sute de avertismente

Potrivit ANPC, în urma verificărilor au fost aplicate 1.061 de amenzi contravenționale. Valoarea totală a acestora depășește 4,7 milioane de lei.

De asemenea, inspectorii au emis 733 de avertismente.

Valoarea totală a produselor verificate în cadrul controalelor a depășit 6,6 milioane de lei.

Comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 157.000 de lei. Alte produse, în valoare de peste 771.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare.

Totodată, ANPC a suspendat activitatea a 11 operatori economici până la remedierea deficiențelor constatate.

Mucegai, produse expirate și condiții improprii de depozitare

Printre cele mai grave nereguli identificate s-au numărat produse de origine vegetală depreciate calitativ, inclusiv cu urme de mucegai.

Inspectorii au descoperit și produse comercializate fără menționarea țării de origine sau a categoriei de calitate. În unele cazuri au fost constatate diferențe între informațiile din documentele de import și cele prezentate consumatorilor.

ANPC a identificat și produse din carne cu starea termică modificată, precum și alimente comercializate după expirarea datei-limită de consum.

Alte abateri au vizat nerespectarea temperaturilor recomandate pentru depozitare și lipsa informațiilor privind substanțele cu potențial alergen.

Probleme și în unitățile de alimentație publică

Comisarii au găsit produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare. De asemenea, au fost constatate ambalaje deteriorate și condiții necorespunzătoare de igienă.

Printre deficiențe s-au numărat echipamente și ustensile uzate, cu depuneri de gheață, rugină și impurități.

Inspectorii au identificat pavimente cu reziduuri alimentare și lichide, precum și utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.

În plus, au fost constatate cazuri în care mijloacele de măsurare utilizate nu aveau verificarea metrologică obligatorie.

ANPC precizează că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, pentru verificarea respectării drepturilor consumatorilor și a normelor privind siguranța alimentelor.

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