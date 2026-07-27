Amenzi de peste 1 milion de lei în stațiunile de la mare. ANPC a oprit activitatea a opt operatori economici

Inspectorii au descoperit produse alimentare expirate, ulei alimentar degradat, jucării considerate periculoase și numeroase deficiențe în unități de alimentație publică, spații de cazare și pe plajele turistice.

Aproape 200 de amenzi într-o singură săptămână

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că, în perioada 20 – 26 iulie, comisarii care fac parte din colectivul temporar „ANPC Estival 2026” au desfășurat controale în stațiunile de pe litoralul românesc pentru a verifica modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor.

În urma verificărilor, au fost aplicate 197 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste un milion de lei, precum și 94 de avertismente.

Totodată, inspectorii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 29.000 de lei, oprirea temporară a unor produse în valoare de peste 21.000 de lei și suspendarea prestării serviciilor, până la remedierea deficiențelor, în cazul a opt operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 148.000 de lei.

Produse expirate, ulei degradat și probleme în spațiile de cazare

Printre cele mai grave nereguli descoperite de comisarii ANPC se numără comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat, folosirea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică și lipsa documentelor privind monitorizarea calității uleiului utilizat la prepararea alimentelor.

Inspectorii au mai constatat nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparatele calde și pentru alte produse alimentare, existența unor materii prime fără elemente de identificare și caracterizare, precum și utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și impurități.

În cazul unităților de cazare, ANPC a identificat deficiențe privind informarea turiștilor, inclusiv lipsa unor informații complete referitoare la serviciile oferite, tarife sau facilitățile disponibile.

Jucării fără traduceri în limba română și produse considerate periculoase

Controalele au vizat și magazinele care comercializează produse nealimentare. Comisarii au descoperit jucării fără informații traduse în limba română, fără datele de identificare ale producătorului sau importatorului și fără instrucțiuni ori avertismente de utilizare.

De asemenea, au fost identificate jucării considerate periculoase, inclusiv lasere și produse de tip „slime”, precum și articole textile, încălțăminte și suveniruri comercializate fără informațiile obligatorii pentru consumatori.

Probleme și pe plajele turistice

Verificările au scos la iveală și nerespectarea regulilor privind administrarea plajelor turistice și întreținerea piscinelor. Printre deficiențele constatate se numără lipsa informațiilor privind temperatura apei, nivelul pH-ului și adâncimea piscinelor, absența pediluviilor, precum și existența unor șezlonguri și zone de agrement deteriorate sau neigienizate.

Inspectorii au mai sancționat operatorii care nu afișau informațiile obligatorii privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL) și „Telefonul Consumatorului”.

Acțiunile de control din cadrul Comandamentului Estival vor continua și în perioada următoare, pe întreaga durată a sezonului turistic.