Facultatea cu cea mai mare medie de admitere din țară, chiar și la locurile cu taxă

Universitatea Transilvania din Brașov a înregistrat, în acest an, cea mai mare medie de admitere la Facultatea de Drept.

Potrivit listelor publicate, ultima medie de admitere a fost 9,13, inclusiv pentru locurile cu taxă.

Ultima medie de admitere la locurile bugetate la Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov a fost 9,68, iar prima medie a fost 10.00.

Au fost cinci medii de 10, în total, în această sesiune de admitere.

Cea mai căutată facultate rămâne Medicina

Cele mai căutate facultăți rămân Medicina, Psihologia, Dreptul și Sociologia și Comunicarea.

Potrivit Universității Transilvania, la nivel de facultate, Medicina înregistrează peste șase candidați pe un loc, în timp ce Psihologia are peste trei candidați pe loc, iar Dreptul și Sociologia și Comunicarea au câte aproximativ doi candidați pentru fiecare loc disponibil.

Nici la alte facultăți, candidații cu medii sub 9 nu au avut nicio șansă să obțină un loc bugetat: Psihologie și Științele Educației, Sociologie, Comunicare, Litere, Matematică, Informatică, Inginerie Electrică sau Știința Calculatoarelor.

Locurile cu taxă

Locurile cu taxă au fost, însă, ocupate chiar și de medii de 8,25 (Psihologie), 8,05 (Sociologie și Comunicare).

La științe Economice și Administrația Afacerilor, mediile pentru locurile cu taxă au fost încă și mai mici: 7,51, iar la Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor – 6,98.

La alte facultăți tehnice, media de intrare la locurile cu taxă a fost și de 5 sau 6.

De reținut, însă, că Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov a înregistrat cinci medii de 10 la admitere, ceea ce nu e puțin deloc, având în vedere că au fost doi candidați pe un loc.

Informații de context

Peste 12.000 de dosare au fost depuse pentru admiterea de vară la programele de licență ale celor 18 facultăți din cadrul Universității Transilvania din Brașov.

Alte aproape 3.000 de dosare au fost înregistrate pentru programele de masterat, cu excepția Facultății de Medicină, unde admiterea la master va avea loc în sesiunea din toamnă.

La nivelul programelor de studii, concurența este și mai ridicată.

„Programele de studii cele mai căutate sunt Medicină, cu 12,41 candidați pe un loc, Psihologie, cu 5,65 candidați pe loc, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, cu 4,15 candidați pe loc, Resurse umane, cu 2,95 candidați pe loc, și Afaceri internaționale, cu 2,85 candidați pe loc”, a declarat prorectorul pentru relații publice al Universității Transilvania din Brașov, prof. dr. med. Liliana Rogozea, citată de radiobrasovfm.ro.

Ingineria, foarte căutată

Și unele programe din domeniul ingineriei au atras un număr mare de candidați.

„Dintre programele de inginerie, Construcții civile, industriale și agricole înregistrează 2,69 candidați pe un loc”, a precizat Liliana Rogozea.

Interes ridicat există și pentru formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Pentru 885 de locuri la învățământ la distanță au fost depuse peste 1.400 de dosare, iar la învățământul cu frecvență redusă, pentru 450 de locuri, s-au înscris 553 de candidați.

În cazul Facultății de Medicină, examenul de admitere pentru programul Medicină este programat pe 29 iulie, iar rezultatele vor fi afișate pe 30 iulie.

Pentru celelalte programe de studii ale facultății, admiterea se face pe baza dosarului, fără examen.