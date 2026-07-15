Problemele antreprenorilor în 2026: Concurența neloială, pe primul loc

Potrivit studiului, concurența neloială este principala provocare semnalată de întreprinderile mici și mijlocii. 57,28% dintre respondenți indică această problemă, care în 2025 ocupa poziția a doua în topul provocărilor.

Pe locul al doilea se clasează concurența produselor din import, problemă menționată de 48,44% dintre respondenți. Comparativ cu ediția anterioară a cercetării, această problemă înregistrează cea mai spectaculoasă ascensiune, urcând de pe locul al cincilea în 2025 pe poziția secundă în anul 2026.

Neplata facturilor de către terți ocupă locul al treilea în ierarhia dificultăților, fiind semnalată de 42,41% dintre IMM-uri. Și aceasta a cunoscut o creștere importantă în percepția antreprenorilor, avansând de pe locul al șaselea în 2025.

Oportunități de dezvoltare

Mediul antreprenorial consideră creșterea cererii pe piața internă drept principala oportunitate de dezvoltare, fiind indicată de 94,80% dintre respondenți, în creștere spectaculoasă față de 57,89% în anul 2025.

Realizatorii studiului arată că evoluția reflectă orientarea tot mai accentuată a companiilor către consolidarea poziției pe piața locală, în contextul incertitudinilor economice și geopolitice.

Pe locul al doilea în clasamentul oportunităților se situează sporirea exporturilor, opțiune indicată de 52,81% dintre antreprenori, iar pe locul trei este digitalizarea, procentul companiilor care o consideră o oportunitate crescând la 36,90%.

La polul opus, investițiile în utilizarea de noi tehnologii înregistrează cea mai redusă pondere din clasamentul oportunităților, fiind menționate de doar 12,06% dintre respondenți.

Nevoi mai mari de finanțare

În ierarhia nevoilor companiilor, primul loc este ocupat de finanțarea capitalului de lucru, ceea ce reflectă presiunea tot mai mare exercitată asupra lichidităților și dificultățile întâmpinate de întreprinderi în accesarea resurselor financiare necesare dezvoltării.

În același timp, studiul relevă o scădere a interesului pentru investițiile în echipamente și utilaje, ceea ce confirmă tendința companiilor de a amâna investițiile majore și de a prioritiza cheltuielile necesare funcționării curente.

Se constată și o deteriorare a dinamicii angajărilor în sectorul IMM. În anul 2026, numărul mediu al angajărilor a fost de 3,15 salariați/IMM, în timp ce plecările au ajuns la 3,25 salariați/IMM, rezultând un spor net negativ de -0,10 salariați/IMM.

Semnal de alarmă

„Ne aflăm într-un punct în care regulile jocului se rescriu, de la redefinirea politicilor industriale la Bruxelles, până la presiunea zilnică a inflației și a deficitului de forță de muncă de acasă. În fața acestor realități, nu ne mai putem permite strategii de azi pe mâine și nici un mediu de afaceri lăsat să lupte pe cont propriu. Succesul României în următorul deceniu va depinde decisiv de capacitatea noastră de a transforma reziliența nativă a antreprenorilor în competitivitate globală, prin predictibilitate fiscală, digitalizare reală și o colaborare strânsă între stat și mediul privat”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

El susține că studiul reprezintă un semnal de alarmă și un punct de plecare pentru reconstrucția unui ecosistem „în care noua generație de business autohton să nu mai ruleze pe modul de avarie, ci să inoveze și să conducă”.