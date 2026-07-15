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Consiliul Concurenței a câștigat definitiv procesul cu fosta companie HP România, pe care a amendat-o acum 11 ani cu aproape 3 milioane de lei pentru abuz de poziție dominantă

Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv decizia autorității naționale de concurență privind încălcarea prevederilor legale de către SC Hewlett – Packard (HP) România (actuala Enterprise Services Romania), respectiv abuzul de poziția sa dominantă pe piața imprimantelor tip inkjet pentru segmentul business.
Consiliul Concurenței a câștigat definitiv procesul cu fosta companie HP România, pe care a amendat-o acum 11 ani cu aproape 3 milioane de lei pentru abuz de poziție dominantă
Mădălina Prundea
15 iul. 2026, 16:21, Economic
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Instanța supremă a dat câștig de cauză definitiv Consiliului Concurenței, în litigiul deschis după ce a sancționat, în anul 2015, compania HP România pentru că a abuzat de poziţia dominantă. Mai exact, specialiștii au constatat că această companie a întrerupt înainte de termen şi fără o justificare obiectivă un contract prin care acorda partenerilor săi preţuri speciale pentru consumabile marca HP livrate către un client important din segmentul business, potrivit unui comunicat al instituției.

În 2015, SC Hewlett – Packard SRL era parte a grupului Hewlett – Packard, ce furniza soluții tehnologice consumatorilor, clienților și instituțiilor la nivel global.

Reziliere fără justificare obiectivă

Plenul Consiliului a decis în 2015 aplicarea unei amenzi în valoare de 2.966.516 lei, care înseamna aproximativ 665.000 de euro. Potrivit legii, sancțiunile decise de autoritatea de concurență sunt executorii și reprezintă venituri la bugetul de stat. Procedural, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile, înainte de finalizarea procesului de contestare a acestora, și trebuie plătite în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei plenului.

„Recent, Înalta Curte ne-a dat câștig de cauză într-o investigație în care am sancționat HP România pentru că a anulat contractele cu furnizorii locali, fără ca aceștia să fi greșit, compania stabilind, în același timp, un contract cu un partener internațional, cu care derula deja mai multe contracte la nivelul Uniunii Europene”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Mai concret, potrivit instituției, contractul se derula prin intermediul a patru companii partenere, respectiv SC S&T România SRL, SC KMP Vest SRL, SC Be Proffice SA/RTC Proffice Experience SA și SC ISA SRL. Anularea de către HP România, cu cinci luni înainte de data expirării, a contractului în cauză şi stoparea relaţiilor comerciale deja existente cu cei patru parteneri nu a avut la bază nicio justificare obiectivă oferită partenerilor și s-a realizat fără nicio explicaţie din partea HP România.

Reprezentanții autorității de concurență au transmis că în timpul investigației, HP România nu a putut demonstra că închiderea contractelor a avut la bază clauzele de reziliere prevăzute sau faptul că contractele nu au fost respectate de toți partenerii simultan. De altfel, HP nu a anulat în general parteneriatele și programele derulate cu cei trei parteneri români (SC KMP Vest SRL, SC Be Proffice SA/RTC Proffice Experience SA și SC ISA SRL), ci doar contractul pentru unul dintre cei mai mari clienți ai HP. Mai mult, în timp ce anula contractele respective, HP România a încheiat un nou contract doar cu unul din cei patru parteneri, respectiv S&T România, parte a grupului internațional S&T cu care HP derula deja mai multe contracte la nivelul UE.

Decizia de sancționare din 2015 a fost contestată de HP, iar acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată de prima instanță, Curtea de Apel București. Ulterior, decizia de sancționare emisă de autoritatea de concurență a fost confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a respins recursul companiei ca nefondat.

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