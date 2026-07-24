Peste 1.400 de operatori economici, verificați de ANPC. Amenzi de 4 milioane de lei

Potrivit comunicatului transmis, luni, de ANPC, neregulile identificate sunt tot aceleași ca în alte controale, autoritatea precizând că abaterile identificate au un caracter „repetitiv”.

În urma controalelor, inspectorii au dat 788 de amenzi, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei, dar și 567 de avertismente.

Aceștia au verificat mărfuri în valoare de 2,4 milioane de lei și au oprit de la vânzare alimente în valoare de peste 127.000 de lei. De asemenea, 22 de restaurante s-au ales cu activitatea oprită până la remedierea deficiențelor.

Printre neregulile constatate în cadrul controalelor principalelor se numără: mâncare expirată, pește mucegăit, dar și depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime și a produselor finite, cu potențial risc de contaminare încrucișată.

De asemenea, unii dintre operatorii economici nu au respectat condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru sosuri, pește sau carne, care sunt produse perisabile.

Potrivit inspectorilor, congelatoarele au avut benzi de etanșare învechite și murdare, care nu mai închideau bine, componente lipsă și depuneri de gheață și mizerie.

Produsele din carne aveau și ele depuneri de gheață, despre care inspectorii precizează că duc la deteriorarea calității cărnii.

Unele dintre restaurante utilizau echipamente sau ustensile învechite, ruginite și murdare cu resturi alimentare, dar și grăsime arsă.

De asemenea, alți operatori economici nu întrețineau corespunzător piscinele, având degradări structurale și și componente metalice deteriorate;

Unii dintre operatorii economici nu au întreținut corespunzător spațiile de agrement, iar alții au depozitat băuturile răcoritoare, dar și alcoolice neconform sau chiar și în soare.

În cadrul controalelor, inspectorii au mai găsit și legume lovite și strivite, dar și cu depuneri de mucegai, precum și ulei alimentar uzat.