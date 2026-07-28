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ANSVSA a realizat controale în benzinăriile din toată țara. Amenzi de peste 130.000 de lei

În luna iulie, ANSVSA a efectuat controale în benzinăriile din toată țara. Au fost aplicate 19 amenzi contravenționale cu o valoare de peste 130.000 de lei, precum și suspendarea activității unui operator.
ANSVSA a realizat controale în benzinăriile din toată țara. Amenzi de peste 130.000 de lei
Ioana Târziu
28 iul. 2026, 14:37, Social
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a controlat benzinăriile din toată România.

Controalele au avut loc în perioada 13-26 iulie.

Acestea au fost efectuate în „unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor de pe teritoriul României”.

Conform ANSVSA, inspectorii au aplicat 19 amenzi contravenționale, în valoare totală de 134.800 de lei. De asemenea, au dispus suspendarea activității unui operator.

S-au emis 18 avertismente

Totodată, „au fost emise 18 avertismente și 12 kilograme de produse de patiserie în valoare de 300 de lei au fost reținute oficial și dirijate către neutralizare”.

Inspectorii au urmărit „modul de preparare și de vânzare a alimentelor către consumatorii finali, dar și felul în care operatorii colectează și depozitează, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU) și resturile menajere rezultate din prepararea și servirea produselor”.

„Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în fața acelorași reguli ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Apa caldă, vestiarul, numărul de lot par formalități, dar sunt exact condițiile în care un produs ajunge sigur la client”, a declarat  Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Ce nereguli au găsit inspectorii ANSVSA

  • lipsa fișei de aptitudini a personalului;
  • neasigurarea unui spațiu vestiar pentru angajați;
  • absența apei calde în zona de desfacere a produselor alimentare;
  • deficiențe de trasabilitate, în privința numărului de lot;
  • nerespectarea normelor ANSVSA privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a alimentelor, precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru;
  • lipsa procedurii privind diminuarea risipei alimentare;
  • neamenajarea unui spațiu frigorific pentru depozitarea SNCU.

De asemenea, ANSVSA a transmis că vor continua controlurile la nivel național.

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