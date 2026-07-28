ANSVSA a realizat controale în benzinăriile din toată țara. Amenzi de peste 130.000 de lei

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a controlat benzinăriile din toată România.
Controalele au avut loc în perioada 13-26 iulie.
Acestea au fost efectuate în „unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor de pe teritoriul României”.
Conform ANSVSA, inspectorii au aplicat 19 amenzi contravenționale, în valoare totală de 134.800 de lei. De asemenea, au dispus suspendarea activității unui operator.
Totodată, „au fost emise 18 avertismente și 12 kilograme de produse de patiserie în valoare de 300 de lei au fost reținute oficial și dirijate către neutralizare”.
Inspectorii au urmărit „modul de preparare și de vânzare a alimentelor către consumatorii finali, dar și felul în care operatorii colectează și depozitează, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU) și resturile menajere rezultate din prepararea și servirea produselor”.
„Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în fața acelorași reguli ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Apa caldă, vestiarul, numărul de lot par formalități, dar sunt exact condițiile în care un produs ajunge sigur la client”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.
De asemenea, ANSVSA a transmis că vor continua controlurile la nivel național.