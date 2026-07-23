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Sprijin în bani de la guvern pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale

Guvernul a aprobat procedura prin care persoanele adulte cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale vor beneficia de un ajutor lunar pentru plata locuinței și de un sprijin financiar pentru tranziția către o viață independentă în comunitate.
Sprijin în bani de la guvern pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale
Luiza Moldovan
23 iul. 2026, 14:08, Social
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Guvernul a aprobat, joi, procedura de acordare a sprijinului financiar destinat persoanelor adulte cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale publice și se integrează în comunitate, măsura făcând parte din procesul de dezinstituționalizare asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit hotărârii, persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu vor putea beneficia de două forme de sprijin financiar: un beneficiu pentru locuire, acordat lunar, și un beneficiu de tranziție, destinat acoperirii cheltuielilor necesare mutării și adaptării la viața independentă.

Tipurile de beneficii

Beneficiul pentru locuire va fi acordat în limita unui salariu minim brut pe țară și va acoperi cheltuielile de administrare a locuinței, inclusiv utilitățile.

Beneficiul de tranziție va avea valoarea a două salarii minime brute și va putea fi folosit pentru cheltuielile generate de părăsirea centrului rezidențial, instalarea în comunitate și pentru situațiile de urgență apărute în primele 12 luni după dezinstituționalizare.

„Dezinstituționalizarea înseamnă să îi oferim șansa unei vieți independente”

Hotărârea completează cadrul normativ al Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și reprezintă ultimul act normativ secundar necesar aplicării acesteia.

„Dezinstituționalizarea nu înseamnă doar mutarea unei persoane dintr-un centru într-o locuință. Înseamnă să îi oferim șansa unei vieți independente în comunitate. Dar pentru ca această șansă să devină realitate, oamenii au nevoie de sprijin în momentul în care fac acest pas. Despre acest sprijin este Hotărârea pe care o propunem astăzi”, spune ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.

Finanțare din bugetul de stat

Finanțarea măsurilor va fi asigurată din bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile. Plățile vor fi efectuate prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC), în urma unei evaluări individuale a nevoilor fiecărui beneficiar și în limita bugetelor aprobate.

Ministerul Muncii arată că majoritatea persoanelor care părăsesc sistemul rezidențial nu dispun de resurse financiare, locuință proprie sau experiența administrării unei gospodării, iar lipsa unui sprijin imediat le poate expune riscului de excluziune socială, acumulare de datorii, pierdere a locuinței sau reinstituționalizare.

Obiectivul – reducerea numărului de persoane instituționalizate la cel mult 10.350

Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, 5.411 dintre cele 15.903 persoane adulte aflate în prezent în centre rezidențiale sunt incluse în procesul de dezinstituționalizare și integrare în comunitate.

Obiectivul stabilit pentru anul 2030 este reducerea numărului persoanelor instituționalizate la cel mult 10.350.

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