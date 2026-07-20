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UNITER, despre regretata actriță Dana Tapalagă: O voce sinceră, puternică și discretă

Uniunea Teatrală din România (UNITER) publicat, luni, un elogiu pentru actrița Dana Tapalagă, care s-a stins din viață, duminică. Actrița avea 57 de ani.
UNITER, despre regretata actriță Dana Tapalagă: O voce sinceră, puternică și discretă
Sursă foto: Facebook / Dana Tapalagă
Daiana Rob
20 iul. 2026, 17:46, Social
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Regretata artistă activa în cadrul Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. 

UNITER a caracterizat-o drept „o voce sinceră, pe cât de puternică, pe atât de discretă în spațiul teatral și cinematografic românesc”.

„Devotată scenei botoșănene pe care a slujit-o cu sârg și pasiune, Dana Tapalagă nu s-a pierdut pe sine. A rămas un om bun, blând și recunoscător pentru frumosul pe care viața i l-a oferit”, afirmă sursa citată. 

În ciuda piedicilor, Dana Tapalagă nu s-a plâns. A fost un om dârz care a trăit demn și asumat. Dumnezeu s-o odihnească!”, conchide UNITER. 

Încă din 2014, actrița purta o luptă grea cu cancerul, însă a continuat să urce pe scenă atunci când sănătatea i-o permitea. În afară de teatru și film, Dana Tapalagă a dublat documentare, personaje din filme, sau chiar desene animate.

Ea a devenit cunoscută publicului larg pentru rolul său în filmul „După dealuri”, semnat de Cristian Mungiu, premiat la Cannes.

Potrivit Cancan, în ultima perioadă, actrița a fost internată la Spitalul Universitar de Urgență București. De-a lungul timpului, colegii și prietenii au organizat campanii de strângeri de fonduri care să o ajute să urmeze tratamentele necesare împotriva cancerului. În cele din urmă, actrița a pierdut lupta cu cancerul.

Anunțul decesului său a fost dat, duminică, de regizorul Adrian Roman.

„«Să ții minte că și atunci când nu o să mai fiu, te voi iubi». Dana a plecat. În seara asta. Sfârșitul nu-i aici, nu-i așa, Dana?”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

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