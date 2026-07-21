Suspectul implicat în atacul armat din Germania de luna trecută, găsit mort în închisoare

Suspectul implicat în atacul armat din nordul Germaniei de luna trecută, soldat cu șase morți, a fost găsit mort, marți, în celula sa de închisoare, potrivit AP.
Bărbatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit de autorități, a fost găsit mort în celula sa din închisoarea din Bremervörde, lângă Stade, a anunțat ministerul regional al justiției. Un medic a stabilit că a murit prin strangulare.
Ancheta de până acum indică faptul că suspectul s-a sinucis, a declarat ministerul. Acesta a adăugat că nu există indicii că ar fi implicat și altcineva, potrivit sursei.
Împușcăturile din Stade, la vest de Hamburg, au avut loc pe 29 iunie. Incidentul s-a produs la o unitate care oferă cazare temporară femeilor însărcinate sau tinerelor mame cu copii.
Victimele erau angajate ale adăpostului și ale biroului regional pentru asistența socială a tinerilor din Germania.
Anchetatorii cred că împușcăturile au fost legate de o dispută privind custodia fiicei de 3 luni a suspectului. Acesta era un cetățean turc născut în Germania. Bărbatul era anchetat pentru suspiciunea de crimă, mai arată sursa citată.