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Suspectul implicat în atacul armat din Germania de luna trecută, găsit mort în închisoare

Suspectul implicat în atacul armat din nordul Germaniei de luna trecută, soldat cu șase morți, a fost găsit mort în celula sa din închisoare.
Suspectul implicat în atacul armat din Germania de luna trecută, găsit mort în închisoare
Sursă foto: sachsen.de
Ioana Târziu
21 iul. 2026, 17:01, Știri externe
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Suspectul implicat în atacul armat din nordul Germaniei de luna trecută, soldat cu șase morți, a fost găsit mort, marți, în celula sa de închisoare, potrivit AP.

Bărbatul a murit prin strangulare

Bărbatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit de autorități, a fost găsit mort în celula sa din închisoarea din Bremervörde, lângă Stade, a anunțat ministerul regional al justiției. Un medic a stabilit că a murit prin strangulare.

Ancheta de până acum indică faptul că suspectul s-a sinucis, a declarat ministerul. Acesta a adăugat că nu există indicii că ar fi implicat și altcineva, potrivit sursei.

Atacul armat de luna trecută

Împușcăturile din Stade, la vest de Hamburg, au avut loc pe 29 iunie. Incidentul s-a produs la o unitate care oferă cazare temporară femeilor însărcinate sau tinerelor mame cu copii.

Victimele erau angajate ale adăpostului și ale biroului regional pentru asistența socială a tinerilor din Germania.

Anchetatorii cred că împușcăturile au fost legate de o dispută privind custodia fiicei de 3 luni a suspectului. Acesta era un cetățean turc născut în Germania. Bărbatul era anchetat pentru suspiciunea de crimă, mai arată sursa citată.

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