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UPDATE: Cinci persoane ucise într-un atac în nordul Germaniei / Două persoane reținute

Cinci persoane au fost împușcate mortal într-un atac în nordul Germaniei, în orașul Stade, a anunțat poliția. Două persoane au fost reținute, potrivit BBC.
UPDATE: Cinci persoane ucise într-un atac în nordul Germaniei / Două persoane reținute
foto: Polizeidirektion Lüneburg / X
Laura Buciu
29 iun. 2026, 15:18, Știri externe
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UPDATE:

Două persoane au fost reținute, dintre care una este suspectă, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru BBC.

Poliția a declarat că nu există alte amenințări la adresa publicului.

Un număr mare de personal de urgență se află la fața locului. Poliția a sfătuit oamenii să evite zona.

Stade are o populație de aproximativ 50.000 de locuitori și se află la vest de Hamburg.

Știre inițială:

Un purtător de cuvânt al poliției germane a declarat că atacul armat a avut loc luni după-amaiza în orașul Stade.

Motivul atacului nu este clar încă.

Un bărbat a fost reținut, au adăugat polițiștii citați de The Independent.

„Intervenție a poliției în strada Dankers din Stade. În prezent, în Stade are loc o situație de intervenție a poliției. Evitați zona”, este avertizarea Poliției pe X.

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