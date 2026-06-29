UPDATE: Cinci persoane ucise într-un atac în nordul Germaniei / Două persoane reținute

Două persoane au fost reținute, dintre care una este suspectă, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru BBC.
Poliția a declarat că nu există alte amenințări la adresa publicului.
Un număr mare de personal de urgență se află la fața locului. Poliția a sfătuit oamenii să evite zona.
Stade are o populație de aproximativ 50.000 de locuitori și se află la vest de Hamburg.
Un purtător de cuvânt al poliției germane a declarat că atacul armat a avut loc luni după-amaiza în orașul Stade.
Motivul atacului nu este clar încă.
Un bărbat a fost reținut, au adăugat polițiștii citați de The Independent.
„Intervenție a poliției în strada Dankers din Stade. În prezent, în Stade are loc o situație de intervenție a poliției. Evitați zona”, este avertizarea Poliției pe X.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I
— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026