Atac armat la o bibliotecă din California / Un tânăr de 18 ani, obsedat de masacre în masă, a ucis doi bărbați / Ce scria pe tricoul său în momentul atacului

Atac armat desfășurat luni într-o bibliotecă din orășelul Chico, statul California: un tânăr de 18 ani a ucis prin focuri de armă doi bărbați, au anunțat autoritățile americane, relatează AP.

Mai întâi, acesta a inspectat locul, apoi s-a întors la mașina sa, de unde a luat o armă cu care a tras în cei prezenți în bibliotecă.

Șeful Poliției din Chico, Billy Aldridge, a declarat că suspectul, identificat drept Bradley Scott Sayer, a împușcat mai întâi un bărbat în picior la intrarea în Biblioteca Județeană Butte, după care l-a împușcat mortal în cap.

Poliția a intervenit în două minute

Ulterior, a intrat în clădire, unde a deschis focul și a ucis un al doilea bărbat.

Potrivit FBI, victimele sunt Jacob Hull, în vârstă de 46 de ani, și Robert Johnson, de 74 de ani. O fetiță a fost transportată la spital cu răni ușoare.

Poliția a intervenit în aproximativ două minute de la primul apel la serviciul de urgență 911, iar suspectul a fost reținut în mai puțin de patru minute de la primirea apelului, după ce a încercat să fugă prin spatele clădirii.

Ar fi acționat singur

„De la primul apel la 911 până la reținerea lui au trecut mai puțin de patru minute”, a declarat Aldridge, apreciind intervenția rapidă a polițiștilor.

Anchetatorii au recuperat pușca folosită în atac din interiorul bibliotecii și alte două arme din autoturismul suspectului. Potrivit poliției, armele erau înregistrate pe numele unor membri ai familiei acestuia.

Autoritățile au precizat că, în acest stadiu al anchetei, nu există indicii că suspectul ar fi avut vreo legătură anterioară cu victimele și au concluzionat că acesta a acționat singur.

Obsedat de masacre în masă, purta un tricou cu inscripția „Selecție Naturală”

Agentul special al FBI din Sacramento, Sid Patel, a declarat că Bradley Scott Sayer absolvise Liceul Chico la începutul lunii iunie și că, în momentul atacului, purta un tricou cu inscripția „Natural Selection”, similar celui purtat de Eric Harris, unul dintre autorii masacrului de la liceul Columbine din 1999, când 12 elevi și un profesor au fost uciși într-un atac cu explozibili.

Procurorul districtual al comitatului Butte, Michael Ramsey, a afirmat că suspectul manifesta de mai mult timp o fascinație pentru atacul de la Columbine, reflectată inclusiv în activitatea sa pe rețelele sociale.

Sayer a fost încarcerat în închisoarea comitatului Butte și este cercetat pentru două capete de acuzare de crimă. El urmează să fie pus sub acuzare joi.

„Nici în bibliotecă nu te mai simți în siguranță”

În urma atacului, autoritățile au anunțat închiderea tuturor filialelor Bibliotecii Publice din comitatul Butte și suplimentarea măsurilor de securitate în bibliotecile din zonă.

„O bibliotecă ar trebui să fie un loc al bucuriei și, mai presus de toate, un loc în care oamenii să se simtă în siguranță. Ieri, acel sentiment de siguranță a fost spulberat”, a declarat directoarea bibliotecilor publice din comitatul Butte, Misty Wright.

FBI și Biroul Șerifului din comitatul Butte participă la ancheta privind circumstanțele atacului.