Prima pagină » Știrile zilei » Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia: „Nimeni nu mă va convinge că asta e fișa postului politicienilor”

După declarațiile controversate din Grecia la adresa României și a Laurei Codruța Kövesi, tensiunile cresc la nivel european. Șefa Parchetului European transmite un mesaj ferm despre corupție, în timp ce un ministru grec a lansat o remarcă ironică.
Mediafax Foto
Mădălina Dinu
23 apr. 2026, 17:56, Justiţie

Declarațiile dure venite din Grecia, în care o deputată a lansat acuzații și referiri jignitoare la adresa României și a Laurei Codruța Kövesi, au fost completate de poziții controversate din partea unor oficiali.

Ministrul Sănătății din Grecia, Adonis Georgiadis, a susținut că sistemul elen este mai „generos” în ceea ce privește accesul la medicamente decât alte state. În cadrul unei discuții la Forumul Economic de la Delphi, acesta nu a fost de acord cu președintele Asociației Companiilor Farmaceutice, Olympios Papadimitriou, și a făcut o remarcă ironică la adresa șefei Parchetului European.

„Atâta timp cât doamna Kövesi ne permite, avem în continuare democrație”, a spus ministrului grec al Sănătății, Adonis Georgiadis.

În acest climat tensionat, poziția Laurei Codruța Kövesi a transmis un răspuns ferm, fără a intra direct într-o polemică politică.

„Sunt procuror. Sunt procuror de mai bine de 30 de ani. Nu știu dacă este un lucru bun sau unul rău. Pentru mine, pentru colegii mei, ca procurori, vedem corupție, abuz de putere, fraudă, trafic de influență. Acestea sunt infracțiuni. Acestea sunt definite ca infracțiuni. În legea greacă, acestea sunt definite ca infracțiuni, la fel ca în aproape toate celelalte state membre ale Uniunii Europene. Așadar, nimeni, dar absolut nimeni din lume nu mă va convinge că aceste categorii fac parte din fișa postului politicienilor aici, în Grecia sau undeva în Uniunea Europeană. Nimeni nu mă va convinge de acest lucru”, a declarat Kovesi la cel de-al 11-lea Forum Economic Delphi.

