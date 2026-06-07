Grecia: Poliția a arestat un palestinian suspectat de planificarea unor atacuri teroriste

Perchezițiile făcute în locuințe atât din Creta, cât și din capitala Greciei, Atena, au dus la descoperirea mai multor telefoane mobile, a unui laptop, a unor hard disk-uri externe și a unor carduri bancare, informează Associated Press.

Suspectul, un electrician care locuiește în Creta de un an, a plasat o comandă online pentru ceea ce poliția a descris ca fiind „agenți chimici” care ar putea fi folosiți la fabricarea de explozivi.

Poliția susține că arestarea bărbatului are legătură cu reținerea a patru palestinieni în Cipru, care sunt, de asemenea, anchetați pentru acuzații legate de terorism și apartenență la o organizație criminală.

Autoritățile elene au declarat că suspectul era în contact cu unul dintre cei patru palestinieni din Cipru, cu care a călătorit în Malaezia pentru a se instrui în fabricarea de explozibili folosind agenți chimici disponibili în comerț.