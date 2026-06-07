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Grecia: Poliția a arestat un palestinian suspectat de planificarea unor atacuri teroriste

Polițiștii de pe insula Creta au arestat duminică un palestinian de 37 de ani, suspectat de planificarea unor atacuri „teroriste” și de apartenență la gruparea Hamas.
Grecia: Poliția a arestat un palestinian suspectat de planificarea unor atacuri teroriste
Sursa foto: Pixabay
Cosmin Pirv
07 iun. 2026, 18:11, Știri externe
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Perchezițiile făcute în locuințe atât din Creta, cât și din capitala Greciei, Atena, au dus la descoperirea mai multor telefoane mobile, a unui laptop, a unor hard disk-uri externe și a unor carduri bancare, informează Associated Press.  

Suspectul, un electrician care locuiește în Creta de un an, a plasat o comandă online pentru ceea ce poliția a descris ca fiind „agenți chimici” care ar putea fi folosiți la fabricarea de explozivi.

Poliția susține că arestarea bărbatului are legătură cu reținerea a patru palestinieni în Cipru, care sunt, de asemenea, anchetați pentru acuzații legate de terorism și apartenență la o organizație criminală.

Autoritățile elene au declarat că suspectul era în contact cu unul dintre cei patru palestinieni din Cipru, cu care a călătorit în Malaezia pentru a se instrui în fabricarea de explozibili folosind agenți chimici disponibili în comerț.

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