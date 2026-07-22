Măsurile de protejare a balenelor drepte din SUA ar putea fi amânate pentru aproape un deceniu

Noile măsuri de protecție a SUA pentru balenele drepte, specie pe cale de dispariție, ar urma să fie amânate pentru aproape un deceniu, potrivit AP.

Ar putea însemna sfârșitul pentru specie

Ecologiștii spun că acest lucru ar putea însemna sfârșitul pentru specie. Balenele se pot îneca după ce se încurcă în uneltele de pescuit sau sunt lovite de bărci. Au mai rămas doar aproximativ 380 de balene drepte din Atlanticul de Nord.

Guvernul federal a suspendat deja orice noi reguli privind balenele drepte până în 2028. Comisia pentru Resurse Naturale a Camerei Reprezentanților a votat pe 15 iulie pentru prelungirea moratoriului până în 2035. Un vot al Congresului controlat de republicani ar putea avea loc chiar în această vară și este aproape sigur că va fi adoptat.

Administrația președintelui Donald Trump și-a exprimat sprijinul față de deputatul american Jared Golden, în eforturile sale de a amâna și mai mult noile reglementări care vizează protejarea balenelor drepte.

Ce industrii se opun reglementărilor

O mare parte din opoziția împotriva unor noi reglementări a venit din partea industriilor de homari și crabi din statele din New England, precum Maine și Massachusetts. Aceste industrii piscicole spun că respectă deja unele dintre cele mai cuprinzătoare măsuri de conservare din lume. Ele au argumentat că adăugarea mai multor reguli le-ar putea provoca falimentul, potrivit sursei.

Moratoriul este în vigoare din 2022. Grupurile de mediu avertizează că, în ciuda întârzierilor și a studiilor suplimentare, balenele drepte continuă să moară din cauza coliziunii cu echipamentele de pescuit comercial.

Populația de balene drepte a scăzut dramatic

Populația de balene s-a redus cu aproximativ 25% între 2010 și 2020. Deși și-au revenit ușor în ultimii ani, numărul lor rămâne mult sub cel din 2010. Atunci erau aproximativ 480, mai arată sursa citată.

Balenele drepte erau odată comune în largul Coastei de Est. Ele au fost vânate aproape până la dispariție în timpul erei vânătorii comerciale de balene. Pe lângă încurcarea în plasele de pescuit sau coliziunile cu navele, oamenii de știință spun că balenele sunt puse în pericol și de încălzirea oceanului. Oceanele se încălzesc din cauza schimbărilor climatice produse de om.