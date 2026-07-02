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„Zidul inteligent” al administrației Trump de la granița dintre SUA și Mexic prinde contur

În urma miliardelor de dolari alocați pentru această investiție, administrația președintelui Donald Trump construiește rapid ceea ce a numit un „zid inteligent”, la granița dintre SUA și Mexic. Zidul a reprezentat o prioritate pentru Trump încă de la prima sa candidatură la președinție.
„Zidul inteligent” al administrației Trump de la granița dintre SUA și Mexic prinde contur
Ioana Târziu
02 iul. 2026, 15:39, Știri externe
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„Zidul inteligent” al administrației Trump, de la granița dintre SUA și Mexic, avansează rapid, potrivit AP.

Ce include construcția zidului

Construcția include garduri de oțel înalte de 9 metri și o serie de tehnologii sofisticate. Acestea includ senzori, camere video și turnuri, care permit Patrulei de Frontieră să supravegheze teritoriul.

Investiția, în valoare de 46 de miliarde de dolari este supusă unei analize complexe, din cauza sumei uriașe de bani.

Trecerile de frontieră sunt la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, potrivit sursei citate.

Zidul „este dăunător comunităților”

Criticii spun că SUA militarizează granița, deoarece implementează din ce în ce mai mult tehnologie sofisticată de supraveghere în zonă. Astfel, afectează comunitățile locale.

„Asistăm la o extindere masivă a supravegherii și a tehnologiei de supraveghere în zonele de frontieră”, a declarat Ricky Garza, consilier pentru politici de frontieră la un grup de advocacy.

„Zidul, în toate formele sale, este dăunător comunităților”, a adăugat acesta.

Oficialii spun că tehnologia este complementară zidului fizic și le eliberează agenților programul pentru alte sarcini, mai precizează sursa.

O prioritate principală a lui Trump

Zidul a fost o prioritate principală pentru Trump încă de la prima sa candidatură la președinția SUA.

În timpul administrației președintelui Joe Biden, granița a devenit un punct de conflict. Mii de oameni au încercat să treacă în țară în fiecare zi.

Aceste cifre au început să scadă cu puțin timp înainte ca Trump să revină în funcție. Ulterior, au încetinit considerabil, măsurile sale mai ample privind imigrația servind drept factor de descurajare pentru potențialii migranți.

Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a declarat recent că o parte preliminară a zidului va fi finalizată „până anul viitor pe vremea asta”.

Sunt construiți 10 km de zid pe săptămână

Scott a spus că agenția sa construiește 10 kilometri de zid pe săptămână, mai menționează sursa.

Sute de kilometri fuseseră deja construiți înainte ca Trump să revină în funcție. La mijlocul lunii iunie 2026, au fost ridicați încă 119 kilometri de zid și își propune să construiască alte sute. Nu este planificat niciun zid pentru aproximativ 861 de kilometri din granița de aproximativ 3.200 de kilometri. Terenul accidentat servește deja drept barieră. În schimb, se vor folosi senzori tereștrii și turnuri de delimitare.

Coaliția Comunităților de Frontieră de Sud afirmă că tehnologiile de supraveghere pot împinge migranții pe rute mai periculoase, pentru a evita să fie detectați.

Tehnologia de supraveghere încalcă drepturile la viața privată

Garza, consilierul politic al grupului, a avertizat că tehnologia de supraveghere încalcă drepturile la viață privată ale locuitorilor de la frontieră. De asemenea, a transmis și că localnicii au descoperit senzori tereștrii folosiți pentru a detecta traficul de contrabandiști sau migranți plasați pe proprietatea lor fără consimțământul lor.

Un grup de supraveghere non-partizan a pus sub semnul întrebării atât sumele uriașe de bani pentru construirea zidului, cât și dacă contribuabilii își primesc banii.

De ce administrația Obrama a retras un proiect similar

În 2011, sub președintele Barack Obama, secretarul pentru Securitate Internă, Janet Napolitano, a retras proiectul de construire a unui „zid virtual” de tehnologie integrată de-a lungul întregii granițe. Proiectul a fost retras după ce acesta a depășit bugetul. De asemenea, s-a confruntat cu probleme tehnologice și a fost în întârziere, conform sursei citate.

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