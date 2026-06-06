Potrivit datelor publicate de ministerul de Justiție al SUA, pe lângă Jason Miller, fostul purtător de cuvânt al campaniei lui Donald Trump, în contractul de 3.390.000 de dolari al Administrației Nicușor Dan cu firma de avocatură Eversheds Sutherland (US) LLP și-au mai declarat serviciile încă doi consultanți americani importanți.

Matthew Schlapp, apropiatul președintelui Trump. Prieten și susținător al lui George Simion în campania prezidențială din 2025 , în contract cu președintele Nicușor Dan în 2026

Primul dintre ei este Matthew Schlapp, unul dintre cei mai influenți activiști politici și lobbyiști ai Partidului Republican, apropiat de președintele SUA, Donald Trump.

Potrivit datelor ministerului de Justiție, Matthew Schlapp este inclus în contractul Administrației Nicușor Dan cu firma de avocatură Eversheds Sutherland (US) LLP, în poziția de consultant, încasând un onorariu de 125.000 de dolari pe lună.

Informațiile din contract, consultate de Mediafax, arată că Schlapp are același target cu al firmei Eversheds Sutherland (US) LLP: „furnizarea de consiliere strategică, planificare tactică și asistență în relațiile guvernamentale cu privire la aspecte aflate pe rolul Guvernului SUA, Congresului SUA, guvernelor statelor, instituțiilor academice, grupurilor de experți și altor părți interesate relevante, așa cum poate fi solicitat de clientul străin periodic, pentru a stabili, întări și consolida pe scară largă securitatea națională a României prin consolidarea pe scară largă a parteneriatului/cooperării strategice dintre Statele Unite și România și, în general, prin consolidarea relațiilor dintre cele două țări”.

Matthew Schlapp (58 de ani), ca președinte al American Conservative Union (ACU), organizația care coordonează CPAC (Conservative Political Action Conference), cea mai mare conferință anuală a mișcării conservatoare din Statele Unite, a fost cel care în 2025 a supravegheat – din partea Partidului Republican – alegerile din România, Polonia și Coreea de Sud, încercând să susțină influența MAGA atât în Europa cât și în Asia.

Pe 6 mai 2025, după turul 1 al alegerilor prezidențiale din România, în care George Simion a ieșit pe poziția I cu 3,8 milioane de voturi, Matthew Schlapp a venit la București să îl susțină pe liderul AUR. Cei doi, împreună cu conducerea AUR dar și cu alți lideri CPAC au și participat la conferința „Romanian – American Business Conference 2025”, la Palatul Parlamentului, eveniment dedicat consolidării relațiilor bilaterale SUA – România.

„Prietenul meu George Simion s-a ținut de cuvânt și a obținut un rezultat remarcabil la alegerile din primul tur din România. Sunt onorat să fiu la București pentru a face campanie pentru el și a răspândi mesajul de libertate al CPAC”, a anunțat la acea vreme pe rețele de socializare Matthew Schlapp.

Matthew Schlapp are o relație destul de apropiată cu președintele AUR. Și în august 2024, Simion a participat ca orator la conferința CPAC organizată în Mexic, alături de Matt Schlapp și alte figuri conservatoare americane.

Christopher Putala. De la Joe Biden, la Matthew Schlapp (Donald Trump) și interesele SUA pe energie în Europa de Est

Al doilea consultant american care apare în noile documente publicate de administrația SUA este Christopher Putala.

Christopher Putala este un lobbyist stabilit la Washington. DC și fost consilier principal al lui Joe Biden. Intersecția profesională a lui Putala cu anturajul politic al lui Donald Trump implică de obicei lobbyul energetic cu miză mare, potrivit datelor din presa americană.

În contractul cu administrația Nicușor Dan, prin umbrela firmei Eversheds Sutherland (US) LLP, Christopher Putala apare în calitate de consultant și consilier pe politici publice și de afaceri, dar cu un onorariu mai mic decât al lui Matthew Schlapp: 50.000 de dolari pe lună.

Compania sa de lobby, Putala Strategies, reprezintă o coaliție de firme din Europa de Est și Centrală care doresc să promoveze inițiativa „Coridorului vertical”, un proiect strategic de transport al gazelor naturale lichefiate (GNL) care vizează reducerea dependenței regiunii de gazul rusesc.

În această afacere, Putala colaborează în special cu Matt Schlapp șeful CPAC, și apropiatul lui Donald Trump, pentru a promova aceste politici energetice susținute de SUA.

Putala a fost anterior consilier principal al președintelui Biden în timpul mandatului său în Comisia Juridică a Senatului iar firma sa de lobby a prosperat în timpul administrației Biden.

După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, firma lui Putala a cunoscut o schimbare vizibilă în soarta K Street, unii clienți aliniați cu Trump rupând legăturile în favoarea unor firme conectate la MAGA, precum Miller Strategies sau Ballard Partners, arată presa americană.

Pe 9 ianuarie 2026, G4 Media arăta că cele 3 firme de energie din România ( Cis Gaz SA Sântana de Mureș, IRIGC Impex București și firma de sondaje MVN Structural Consulting ) – prin Putala Strategies LLC, Eversheds Sutherland și Matt Schlapp, au dat peste 1 milion de euro pentru a promova Coridorul Vertical – inițiativa prin care mai multe țări din Centrul și Estul Europei vor să scape de dependența de gazul Rusiei.

Contractul de 3.390.000 de dolari al Administrației Nicușor Dan îl include și pe Jason Miller

Datele inițiale ale contractului Administrației Nicușor Dan, publicate de administrația SUA și dezvăluite în exclusivitate de Mediafax, arată că parte a “înțelegerii” este și Jason Miller, fostul purtător al campaniilor lui Donald Trump. Miller a încasat până în prezent 300.000 de dolari, după o prezență la Antena 3, în care a vorbit despre întâlnirea sa cu președintele Nicușor Dan. „Îmi place inteligența sa ascuțită”, a declarat Miller pe 18 mai, după întâlnirea cu șeful statului român.

Administrația Prezidențială din România a anunțat pe 25 mai 2026 că a încheiat un contract de consultanță cu firma de avocatură Eversheds Sutherland LLP în relația bilaterală România SUA.

Contractul de 3.390.000 de dolari, încheiat pe 6 luni, vizează și problematici de securitatea națională dar și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două țări, așa cum arată documentele SUA consultate de Mediafax.

Datele Mediafax au arătat că firma Eversheds Sutherland (US) LLP a avut contract la finalul anului 2025 cu persoane din zona energiei din România (link).