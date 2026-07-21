Prima pagină » Politic » Buzoianu: Aproape 60% din bugetul Programului Rabla a fost deja rezervat. Bugetul pentru motociclete s-a epuizat

Buzoianu: Aproape 60% din bugetul Programului Rabla a fost deja rezervat. Bugetul pentru motociclete s-a epuizat

Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat la RFI România că aproape 60% din bugetul Programului Rabla din acest an este deja rezervat pentru dosarele depuse, iar fondurile destinate achiziției de motociclete au fost epuizate.
Buzoianu: Aproape 60% din bugetul Programului Rabla a fost deja rezervat. Bugetul pentru motociclete s-a epuizat
Diana Buzoianu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
21 iul. 2026, 10:26, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„În momentul de față avem deja aproape 60% din buget finanțat, stabilit deja pentru dosare depuse. Pe zona de automobile, de motociclete deja a fost tot bugetul consumat. Mai avem buget și pentru mașini electrice, și pentru hibrid, și pentru plug-in hibrid”, a afirmat Diana Buzoianu.

Întrebată dacă interesul românilor pentru Programul Rabla a scăzut, ministrul a respins această idee și a arătat că cererea a fost ridicată încă din primele ore de la lansare.

„Nu cred că a scăzut. De altfel, din prima oră deja se cheltuise undeva la 30% din bugetul final. Cred că există un interes în continuare pentru program. De altfel, ăsta a fost și motivul pentru care am crescut de la 200 de milioane de lei bugetul, la 300 de milioane de lei. Anul trecut a fost 200 de milioane, anul acesta este 300 de milioane”, a spus ministrul.

Potrivit acesteia, românii sunt în continuare interesați să înlocuiască vehiculele vechi cu unele mai puțin poluante.

Referitor la o posibilă schimbare a filozofiei Programului Rabla, Diana Buzoianu a precizat că marja de modificare este limitată, însă pot fi introduse criterii suplimentare pentru a încuraja achiziția unor vehicule mai puțin poluante.

„Pot să mai adaug și poate niște criterii de a îmbunătăți modelele de mașini ca să fie din ce în ce mai puțin poluante. Sau pot să adaug, cum am vrut noi, criterii precum să fie realizate, fabricate în Europa. Altfel, programul este relativ limitat”, a explicat ministrul.

Diana Buzoianu a adăugat că, în acest an, Ministerul Mediului a prioritizat alocarea fondurilor către investiții în infrastructura de bază.

„Anul acesta am reușit să alocăm prioritar bugete mai degrabă pe proiecte precum apă, canal, iluminat în comunități, unde s-au dus peste 2 miliarde de lei”, a declarat ministrul Mediului.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Petrolul trebuie să curgă, Moscova se adaptează din mers. Rafinăriile rusești, modernizate cu tehnologie occidentală până în 2022, continuă să pompeze, în ciuda atacurilor ucrainene
Gandul
Codruța Filip l-a lovit pe Valentin Sanfira, iar Antena 1 a difuzat imaginile
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Terenuri de zeci de mii de hectare în Delta Dunării, concesionate pe criterii discriminatorii. Fermier: „Au făcut reguli numai pentru ei”
Libertatea
Cum devii asigurat la sănătate dacă nu ai un loc de muncă. Cât plătești pentru CASS și ce servicii medicale primești
CSID
Pasagerii unui avion au început să țipe de fericire după ce pilotul i-a sfătuit să își schimbe tricourile
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia