Buzoianu: Aproape 60% din bugetul Programului Rabla a fost deja rezervat. Bugetul pentru motociclete s-a epuizat

„În momentul de față avem deja aproape 60% din buget finanțat, stabilit deja pentru dosare depuse. Pe zona de automobile, de motociclete deja a fost tot bugetul consumat. Mai avem buget și pentru mașini electrice, și pentru hibrid, și pentru plug-in hibrid”, a afirmat Diana Buzoianu.

Întrebată dacă interesul românilor pentru Programul Rabla a scăzut, ministrul a respins această idee și a arătat că cererea a fost ridicată încă din primele ore de la lansare.

„Nu cred că a scăzut. De altfel, din prima oră deja se cheltuise undeva la 30% din bugetul final. Cred că există un interes în continuare pentru program. De altfel, ăsta a fost și motivul pentru care am crescut de la 200 de milioane de lei bugetul, la 300 de milioane de lei. Anul trecut a fost 200 de milioane, anul acesta este 300 de milioane”, a spus ministrul.

Potrivit acesteia, românii sunt în continuare interesați să înlocuiască vehiculele vechi cu unele mai puțin poluante.

Referitor la o posibilă schimbare a filozofiei Programului Rabla, Diana Buzoianu a precizat că marja de modificare este limitată, însă pot fi introduse criterii suplimentare pentru a încuraja achiziția unor vehicule mai puțin poluante.

„Pot să mai adaug și poate niște criterii de a îmbunătăți modelele de mașini ca să fie din ce în ce mai puțin poluante. Sau pot să adaug, cum am vrut noi, criterii precum să fie realizate, fabricate în Europa. Altfel, programul este relativ limitat”, a explicat ministrul.

Diana Buzoianu a adăugat că, în acest an, Ministerul Mediului a prioritizat alocarea fondurilor către investiții în infrastructura de bază.

„Anul acesta am reușit să alocăm prioritar bugete mai degrabă pe proiecte precum apă, canal, iluminat în comunități, unde s-au dus peste 2 miliarde de lei”, a declarat ministrul Mediului.