Prima pagină » Economic » Rabla prinde viteză. 11.000 de dosare depuse într-o oră. Pentru motocicliclete, bugetul s-a epuizat în 9 minute

Rabla prinde viteză. 11.000 de dosare depuse într-o oră. Pentru motocicliclete, bugetul s-a epuizat în 9 minute

Interesul românilor pentru programul Rabla Auto 2026 rămâne ridicat. În prima oră de la deschiderea sesiunii de înscriere au fost depuse 11.000 de dosare.
Rabla prinde viteză. 11.000 de dosare depuse într-o oră. Pentru motocicliclete, bugetul s-a epuizat în 9 minute
Foto: Administrația Fondului pentru Mediu
Cosmin Pirv
20 iul. 2026, 11:54, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Înscrierile în programul Rabla Auto 2026 destinat persoanelor fizice au început luni la ora 10.00.

Peste 11.000 de dosare au fost depuse în prima oră pentru achiziționarea de autovehicule și motociclete mai puțin poluante.

În categoria destinată autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) au fost înregistrate peste 6.400 de dosare, în valoare de 72,7 milioane de lei, din bugetul total alocat de 165 de milioane.

Bugetul alocat motocicletelor, epuizat

Bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziționării motocicletelor și motocicletelor electrice a fost epuizat în primele 9 minute, fiind depuse aproape 1.300 de dosare.

De asemenea, au fost depuse peste 3.500 de dosare, în valoare de 63 de milioane de lei, pentru achiziționarea de autovehicule noi plug-in hibrid și autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

„Ne bucurăm că Programul Rabla Auto continuă să răspundă nevoilor cetățenilor și să faciliteze accesul la autovehicule mai eficiente din punct de vedere energetic. Prin acest program, Administrația Fondului pentru Mediu susține investițiile în mobilitate sustenabilă și contribuie la îmbunătățirea calității aerului și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Sesiunea de înscriere deschisă până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului disponibil.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
Angajații din spitalele din toată țara intră în grevă. Ce avertizează sindicatele
Gandul
Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finală: 'Chiar a fost o impostoare'
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport
Ruta cumetriilor pe bani din PNRR: de la administrat balastierele șefului din PSD Marius Oprescu, un fost consilier județean din Olt a trecut la restaurat monumente în programul România Atractivă
Libertatea
Cum arată acum Cheloo după ce a fost externat de la psihiatrie! Fanii au observat schimbarea radicală a solistului
CSID
Poți cumpăra mașini chinezești prin Programul Rabla 2026? Ce restricții a impus statul și care sunt noile reguli
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia