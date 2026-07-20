Rabla prinde viteză. 11.000 de dosare depuse într-o oră. Pentru motocicliclete, bugetul s-a epuizat în 9 minute

Înscrierile în programul Rabla Auto 2026 destinat persoanelor fizice au început luni la ora 10.00.

Peste 11.000 de dosare au fost depuse în prima oră pentru achiziționarea de autovehicule și motociclete mai puțin poluante.

În categoria destinată autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) au fost înregistrate peste 6.400 de dosare, în valoare de 72,7 milioane de lei, din bugetul total alocat de 165 de milioane.

Bugetul alocat motocicletelor, epuizat

Bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziționării motocicletelor și motocicletelor electrice a fost epuizat în primele 9 minute, fiind depuse aproape 1.300 de dosare.

De asemenea, au fost depuse peste 3.500 de dosare, în valoare de 63 de milioane de lei, pentru achiziționarea de autovehicule noi plug-in hibrid și autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

„Ne bucurăm că Programul Rabla Auto continuă să răspundă nevoilor cetățenilor și să faciliteze accesul la autovehicule mai eficiente din punct de vedere energetic. Prin acest program, Administrația Fondului pentru Mediu susține investițiile în mobilitate sustenabilă și contribuie la îmbunătățirea calității aerului și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Sesiunea de înscriere deschisă până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului disponibil.