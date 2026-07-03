Christine Lagarde nu exclude o plecare de la BCE înainte de finalul mandatului pentru alegerile din Franța

Întrebată, într-un interviu acordat cotidianului francez Les Echos, dacă ar putea demisiona mai devreme pentru a „juca un rol” în alegerile de anul viitor, fostul ministru francez al Economiei a spus că acest lucru este „posibil”, potrivit Politico.

„O voce europeană trebuie să se facă auzită în dezbaterea prezidențială”, a spus Lagarde.

O posibilă revenire în politica franceză

Ea nu a precizat însă ce rol ar putea avea dacă s-ar întoarce în politica franceză. Lagarde a adăugat că orice decizie va depinde de stabilitatea economiei europene.

„Având în vedere că traversăm din nou o perioadă turbulentă, consider că șeful navei BCE trebuie să rămână la bord”, a declarat ea pentru Les Echos.

Mandatul lui Lagarde la conducerea BCE se încheie în octombrie 2027, la aproximativ șase luni după alegerile prezidențiale din Franța.

În interviul acordat Les Echos, Lagarde a spus că, dacă ar demisiona, ar face-o pentru a combate vocile eurosceptice, precum cele ale partidului francez de extremă dreapta Rassemblement National.

„Dacă ar părea că există perspectiva diminuării rolului Franței în Europa, cred că este important să explicăm de ce aceasta ar fi o cale dureroasă pentru țara noastră și pentru cetățenii noștri”, a spus ea.

Sondajele de opinie arată că Marine Le Pen și Jordan Bardella sunt, în prezent, favoriți în cursa prezidențială. RN trebuie însă să aștepte verdictul de marți al Curții de Apel într-un dosar de delapidare, care a scos-o pe Le Pen din alegeri, înainte de a-și anunța candidatul final.