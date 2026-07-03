Prima pagină » Știri externe » Christine Lagarde nu exclude o plecare de la BCE înainte de finalul mandatului pentru alegerile din Franța

Christine Lagarde nu exclude o plecare de la BCE înainte de finalul mandatului pentru alegerile din Franța

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că ar putea pleca din funcție înainte de încheierea mandatului pentru a lua parte la alegerile prezidențiale din Franța din 2027.
Christine Lagarde nu exclude o plecare de la BCE înainte de finalul mandatului pentru alegerile din Franța
Iulian Moşneagu
03 iul. 2026, 15:49, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Întrebată, într-un interviu acordat cotidianului francez Les Echos, dacă ar putea demisiona mai devreme pentru a „juca un rol” în alegerile de anul viitor, fostul ministru francez al Economiei a spus că acest lucru este „posibil”, potrivit Politico.

O voce europeană trebuie să se facă auzită în dezbaterea prezidențială”, a spus Lagarde.

O posibilă revenire în politica franceză

Ea nu a precizat însă ce rol ar putea avea dacă s-ar întoarce în politica franceză. Lagarde a adăugat că orice decizie va depinde de stabilitatea economiei europene.

„Având în vedere că traversăm din nou o perioadă turbulentă, consider că șeful navei BCE trebuie să rămână la bord”, a declarat ea pentru Les Echos.

Mandatul lui Lagarde la conducerea BCE se încheie în octombrie 2027, la aproximativ șase luni după alegerile prezidențiale din Franța.

În interviul acordat Les Echos, Lagarde a spus că, dacă ar demisiona, ar face-o pentru a combate vocile eurosceptice, precum cele ale partidului francez de extremă dreapta Rassemblement National.

„Dacă ar părea că există perspectiva diminuării rolului Franței în Europa, cred că este important să explicăm de ce aceasta ar fi o cale dureroasă pentru țara noastră și pentru cetățenii noștri”, a spus ea.

Sondajele de opinie arată că Marine Le Pen și Jordan Bardella sunt, în prezent, favoriți în cursa prezidențială. RN trebuie însă să aștepte verdictul de marți al Curții de Apel într-un dosar de delapidare, care a scos-o pe Le Pen din alegeri, înainte de a-și anunța candidatul final.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da