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Scandal în SUA: cel mai puternic instrument de spionaj al serviciilor secrete americane, pentru prima oară în dificultate, după 11 Septembrie. Camera Reprezentanților îi pune piedici lui Trump

Camera Reprezentanților a votat împotriva prelungirii controversatei legi privind interceptările telefonice, care urmează să expire vineri. Celebra modificare, adoptată după atacurile de la 11 Septembrie 2001, dă posibilitatea serviciilor de informații ale SUA, ca în numele securității naționale, să intercepteze fără mandat de la judecător.
Scandal în SUA: cel mai puternic instrument de spionaj al serviciilor secrete americane, pentru prima oară în dificultate, după 11 Septembrie. Camera Reprezentanților îi pune piedici lui Trump
Sorina Matei
11 iun. 2026, 18:55, Știri externe
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Camera Reprezentanților a respins joi o încercare de ultim moment de a prelungi o controversată lege privind supravegherea fără mandat, în timp ce democrații continuă să protesteze față de decizia președintelui Donald Trump de a-l plasa temporar pe Bill Pulte, directorul unei agenții ipotecare și fidel MAGA, în fruntea comunității de informații americane, relatează The Washington Post.

Votul pentru menținerea legii a eșuat cu 218 voturi la 198, 19 republicani alăturându-se aproape tuturor democraților care s-au opus proiectului de lege. Ar fi fost nevoie de o majoritate de două treimi pentru a avansa, conform instrumentului parlamentar folosit de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson (republican din Louisiana), pentru a aduce rapid proiectul de lege în dezbatere.

Rezultatul garantează aproape că Secțiunea 702 din Legea de Supraveghere a Informațiilor Străine, un instrument de spionaj post-11 septembrie despre care ambele partide au susținut că este esențial pentru securitatea națională a SUA, va expira pentru prima dată.

Programul urmează să expire vineri la miezul nopții, iar parlamentarii urmează să părăsească Washingtonul joi fără un acord.

Liderul majorității din Cameră, Steve Scalise (republican din Louisiana), a dat vina pe democrații din Senat pentru blocarea FISA, spunând că camera superioară ar fi trebuit să propună un proiect de lege adoptat de Cameră pentru a reautoriza complet FISA în aprilie. În schimb, Senatul a aprobat o măsură pe termen scurt pe care Camera a adoptat-o ​​și care expiră vineri.

Senatul semnalase că proiectul de lege al Camerei Reprezentanților, adoptat în aprilie, nu avea nicio șansă să depășească pragul de 60 de voturi al Camerei.

„Democrații din Senat au luat o decizie cu adevărat proastă și periculoasă de a bloca aparatul de securitate națională al țării noastre, iar aceasta este o mișcare periculoasă și, la un moment dat, va trebui să se întoarcă la a le păsa de această țară”, a spus Scalise.

Johnson a vizitat Casa Albă de mai multe ori în această săptămână pentru discuții directe cu Trump, care a cerut ulterior Congresului să prelungească programul cu câteva săptămâni pentru a permite negocierilor ulterioare.

Legislatorii adoptaseră deja mai multe măsuri provizorii în acest an, înainte de termenele limită anterioare pentru reînnoirea Secțiunii 702. Însă democrații s-au opus oricărei prelungiri odată cu numirea lui Pulte, care nu are experiență în domeniul securității naționale, în funcția de director interimar al serviciilor naționale de informații.

Poziția – cel mai înalt post în domeniul informațiilor din America – necesită prin lege o experiență în securitatea națională, iar democrații au susținut că numirea lui Pulte în această funcție, chiar și temporară, este atât periculoasă, cât și ilegală . Unii republicani au pus la îndoială calificările sale, dar în mare parte au susținut că Secțiunea 702 este prea critică pentru a risca să fie lăsată să cadă.

Trump a semnalat că numirea lui Pulte nu este permanentă – și că sarcina sa principală ar fi să facă reduceri drastice la Biroul Directorului de Informații Naționale – dar a refuzat să revină asupra deciziei.

Celebra secțiune 702

Secțiunea 702 permite comunității de informații americane să colecteze apeluri, mesaje text și e-mailuri de la firmele de telecomunicații americane ale străinilor care locuiesc în străinătate și sunt suspectați că reprezintă o amenințare. Ocazional, această colectare fără mandat poate aduna date despre cetățenii americani care comunică cu acești străini, ceea ce i-a îngrijorat pe apărătorii vieții private și pe cei ai libertăților civile din ambele partide.

Administrația a declarat că programul este esențial pentru siguranța cetățenilor americani, de la dejucarea atacurilor teroriste până la facilitarea salvării ostaticilor.

Unii parlamentari au cerut guvernului să obțină un mandat înainte de a utiliza instrumentul în cazuri care ar putea implica cetățeni americani, o măsură pe care administrația și alți legislatori au spus că ar îngreuna colectarea rapidă de informații.

Grupul de extremă dreaptă pentru Libertate al Camerei Reprezentanților a blocat deja multiple încercări de a reautoriza Secțiunea 702 în acest an. Săptămâna trecută, un grup de republicani de dreapta a contribuit la respingerea unei propuneri de avansare a programului în Senat.

Unii membri democrați ai partidului axat pe securitatea națională au ajutat la negocieri pe parcursul anului – inclusiv prin a le argumenta altor membri ai partidului lor că Secțiunea 702 este vitală.

În ultimele săptămâni, se părea că parlamentarii din Senat erau aproape de un acord care ar reînnoi legea, dar numirea lui Pulte a zădărnicit orice înțelegere.

„Există o cale de reautorizare a FISA, dar va necesita adoptarea unor reforme semnificative. Ne opunem acestui proiect de lege care amână amânarea acțiunii”, a scris conducerea democrată a Camerei Reprezentanților – inclusiv deputatul Jim Himes (Connecticut), principalul democrat din Comisia de Informații – într-un comunicat înainte de votul de joi.

O instanță care guvernează FISA a decis că Secțiunea 702 poate continua până la începutul anului viitor, chiar dacă Congresul nu reușește să reînnoiască legea. Rămâne însă neclar dacă firmele de telecomunicații care furnizează informațiile în cadrul programului actual vor continua să facă acest lucru sau vor înceta să se conformeze de teama că s-ar putea confrunta cu procese fără autorizația continuă din partea Congresului.

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