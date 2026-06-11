Scandal în SUA: cel mai puternic instrument de spionaj al serviciilor secrete americane, pentru prima oară în dificultate, după 11 Septembrie. Camera Reprezentanților îi pune piedici lui Trump

Camera Reprezentanților a votat împotriva prelungirii controversatei legi privind interceptările telefonice, care urmează să expire vineri. Celebra modificare, adoptată după atacurile de la 11 Septembrie 2001, dă posibilitatea serviciilor de informații ale SUA, ca în numele securității naționale, să intercepteze fără mandat de la judecător.