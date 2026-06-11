Camera Reprezentanților a respins joi o încercare de ultim moment de a prelungi o controversată lege privind supravegherea fără mandat, în timp ce democrații continuă să protesteze față de decizia președintelui Donald Trump de a-l plasa temporar pe Bill Pulte, directorul unei agenții ipotecare și fidel MAGA, în fruntea comunității de informații americane, relatează The Washington Post.
Rezultatul garantează aproape că Secțiunea 702 din Legea de Supraveghere a Informațiilor Străine, un instrument de spionaj post-11 septembrie despre care ambele partide au susținut că este esențial pentru securitatea națională a SUA, va expira pentru prima dată.
Programul urmează să expire vineri la miezul nopții, iar parlamentarii urmează să părăsească Washingtonul joi fără un acord.
Liderul majorității din Cameră, Steve Scalise (republican din Louisiana), a dat vina pe democrații din Senat pentru blocarea FISA, spunând că camera superioară ar fi trebuit să propună un proiect de lege adoptat de Cameră pentru a reautoriza complet FISA în aprilie. În schimb, Senatul a aprobat o măsură pe termen scurt pe care Camera a adoptat-o și care expiră vineri.
Senatul semnalase că proiectul de lege al Camerei Reprezentanților, adoptat în aprilie, nu avea nicio șansă să depășească pragul de 60 de voturi al Camerei.
„Democrații din Senat au luat o decizie cu adevărat proastă și periculoasă de a bloca aparatul de securitate națională al țării noastre, iar aceasta este o mișcare periculoasă și, la un moment dat, va trebui să se întoarcă la a le păsa de această țară”, a spus Scalise.
Legislatorii adoptaseră deja mai multe măsuri provizorii în acest an, înainte de termenele limită anterioare pentru reînnoirea Secțiunii 702. Însă democrații s-au opus oricărei prelungiri odată cu numirea lui Pulte, care nu are experiență în domeniul securității naționale, în funcția de director interimar al serviciilor naționale de informații.
Poziția – cel mai înalt post în domeniul informațiilor din America – necesită prin lege o experiență în securitatea națională, iar democrații au susținut că numirea lui Pulte în această funcție, chiar și temporară, este atât periculoasă, cât și ilegală . Unii republicani au pus la îndoială calificările sale, dar în mare parte au susținut că Secțiunea 702 este prea critică pentru a risca să fie lăsată să cadă.
Celebra secțiune 702
Secțiunea 702 permite comunității de informații americane să colecteze apeluri, mesaje text și e-mailuri de la firmele de telecomunicații americane ale străinilor care locuiesc în străinătate și sunt suspectați că reprezintă o amenințare. Ocazional, această colectare fără mandat poate aduna date despre cetățenii americani care comunică cu acești străini, ceea ce i-a îngrijorat pe apărătorii vieții private și pe cei ai libertăților civile din ambele partide.