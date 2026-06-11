Evacuare la Pentagon. Mai multe echipe speciale se află în clădire

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Autoritățile americane au confirmat că investighează un incident cu materiale periculoase la Pentagon, clădirea care găzduiește Departamentul Apărării al SUA.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că „departamentul execută protocoale standard de protecție, inclusiv un ordin de izolare pentru zona afectată”, conform Al Jazeera.

„Pentagonul are sisteme sofisticate pentru a asigura siguranța clădirii și a ocupanților acesteia. Aceste sisteme au detectat o problemă de calitate a aerului care necesită măsuri de precauție până când vom determina semnificația acesteia”, a explicat Parnell.

Departamentul de pompieri din Arlington a transmis pe X că „unitățile, inclusiv echipa pentru materiale periculoase, operează în prezent la Pentagon în sprijinul echipei Hazmat a PFPA în timpul unui incident cu materiale periculoase”.

Pentagonul, cu o suprafață de 600.000 de metri pătrați, este cea mai mare clădire de birouri cu înălțime joasă din lume. Aproape 30.000 de militari și civili lucrează la clădire în fiecare zi.

Știrea inițială:

Evacuarea de joi vizează mai multe etaje ale uriașei clădiri.

Potrivit Nexta, numeroși angajați au fost scoși din clădire.

Se pare că măsura evacuării a fost dispusă ca urmare a unei probleme la sisteme interne.

Un reprezentant al instituției a declarat că sistemele de protecție au detectat o problemă cu calitatea aerului, care necesită măsuri preventive.

Echipe speciale și pompierii se află la fața locului.