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Escrocheria verii face tot mai multe victime. Cum rămân oamenii fără bani în plin val de caniculă

Aparate de aer condiționat de marcă la prețuri suspect de mici apar pe rețelele sociale. Cum recunoști escrocheria și ce faci dacă ai fost păcălit.
Escrocheria verii face tot mai multe victime. Cum rămân oamenii fără bani în plin val de caniculă
Andreea Tobias
19 iul. 2026, 11:10, Știri externe
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Pe Facebook și Instagram apar anunțuri cu aparate de aer condiționat de marcă, la prețuri mult sub cele reale. Cumpărătorii primesc însă un ventilator ieftin sau, în cazurile cele mai grave, nimic.

Anunțul apare ca reclamă sponsorizată, cu fotografii furate de pe site-uri reale și recenzii inventate, scrie Quifinanza.it.

Un cronometru îndeamnă cumpărătorul să comande imediat. Prețul mic este momeala principală – un aparat care în magazin costă câteva sute de euro apare la o fracțiune din valoare.

Comanda se finalizează adesea pe o pagină externă sau prin mesaj direct, fără protecția canalelor oficiale de vânzare.

Escrocheria verii de pe Facebook. Plătești un aer condiționat și primești un ventilator ieftin

Când marfa ajunge, dacă ajunge, vânzătorul dispare, iar profilul este șters.

Mulți cumpărători au încredere în opțiunea de plată la livrare. Aceasta certifică însă doar că un colet a fost livrat, nu și conținutul lui real. Curierul nu verifică ce se află în cutie, ci doar încasează suma stabilită de expeditor.

Un preț neobișnuit de mic, de exemplu o reducere de 80%, este primul semnal de alarmă.

Lipsa datelor vânzătorului, precum codul fiscal sau adresa fizică, e un alt indiciu clar. Contactul se face de regulă doar prin chat, fără niciun număr de telefon disponibil.

Paginile create recent, cu puțini urmăritori și comentarii dezactivate, sunt frecvente în astfel de escrocherii. Redirecționarea spre un site extern sau spre WhatsApp pentru finalizarea plății e un alt semn de suspiciune.

Păstrează dovezile prin capturi de ecran ale anunțului, conversației și chitanței de plată. Contactează banca pentru a bloca tranzacția, mai ales dacă a fost făcută recent.

Semnalează anunțul platformei de socializare pentru a fi eliminat. Depune o plângere la poliție cu privire la incident, fie online, fie la orice secție.

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