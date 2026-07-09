Hisense, lider de piață pe segmentul AC, lansează noi soluții inteligente de aer condiționat

Pe măsură ce tot mai mulți consumatori europeni caută soluții de răcire mai ușor de instalat, mai eficiente în utilizare și mai bine adaptate diferitelor tipuri de locuințe, Hisense propune inovații practice, concepute pentru a face confortul de acasă mai accesibil.

Această evoluție a cererii din partea consumatorilor se vede tot mai clar și în rezultatele de piață. În prima jumătate a anului 2026, veniturile Hisense din vânzările de aparate de aer condiționat în Europa de Vest au crescut cu aproape 20% față de anul precedent, în timp ce piața din Franța a înregistrat o creștere de peste 100%.

În România, Hisense a câștigat tot mai multă încredere în ultimii trei ani, și și-a consolidat rapid poziția pe segmentul aparatelor de aer condiționat rezidențial. După ce în 2025 a ajuns la pragul de 10,3%, cu 0,4 puncte procentuale față de anul precedent, brandul estimează pentru 2026 o cotă de 15%, ceea ce îl poziționează ca lider al acestui segment pe piața locală. Această evoluție are loc pe fondul unei creșteri estimate a pieței cu 5%, piața totală depășind valoarea de 125 milioane de euro. Citeşte comunicatul integral AICI