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Ananda Group lansează Biruinței 75: Eficiență în confortul urban prin primul ansamblu din Popești-Leordeni cu piscină interioară privată, SPA integrat și standard nZEB

Ananda Group, cunoscut pentru dezvoltările sale rezidențiale din zona de sud a Capitalei, anunță obținerea autorizației de construire și demararea oficială a construcției proiectului Biruinței 75.
Ananda Group lansează Biruinței 75: Eficiență în confortul urban prin primul ansamblu din Popești-Leordeni cu piscină interioară privată, SPA integrat și standard nZEB
Mediafax
08 iul. 2026, 18:41, Comunicate
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Situat în Popești-Leordeni, la o distanță de 10 minute de mers pe jos față de metrou Berceni, acest ansamblu modern abordează eficiența în confortul urban prin integrarea unor facilități diferențiatoare pentru piața rezidențială locală: piscină interioară, zonă SPA completă cu saună uscată și umedă, masaj și infrastructură construită la standard nZEB, menită să optimizeze costurile de locuire pe termen lung.

Poziționare strategică și capital de brand

Lansarea Biruinței 75 survine într-un moment de maturitate pentru Ananda Group, după un an 2025 în care cifra de afaceri consolidată a depășit pragul de 265 milioane lei. Proiectul beneficiază de infrastructura internă completă a grupului, integrând expertiza diviziilor proprii de arhitectură, design, management de proiect și facility management. Această structură verticală permite controlul riguros al costurilor și al calității, elemente care au generat istoric o apreciere a valorii proprietăților din portofoliu de 30-40% între faza de proiect și momentul predării.

Într-un climat economic marcat de volatilitate și prudență, Ananda Group mizează pe ancora „Prețului Corect” , cu un raport calitate preț viabil pentru publicul țintă. Biruinței 75 este poziționat ca lider de accesibilitate în segmentul său de calitate, oferind cel mai competitiv preț per metru pătrat util din gama de produse imobiliare similare, fără compromisuri asupra specificațiilor tehnice sau facilităților promise. Strategia de preț este susținută de volumele mari de materiale gestionate la nivel de grup și de optimizarea proceselor de construire, oferind cumpărătorilor un punct de intrare protejat în fața inflației. Citeşte comunicatul integral AICI

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