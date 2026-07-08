Pîrcălăbescu, Romarm: România poate deveni un hub regional de producție pentru industria de apărare NATO

Potrivit oficialului Romarm, industria de apărare din statele membre NATO trebuie să colaboreze mai strâns pentru a dezvolta capacitățile de producție necesare asigurării securității Alianței.

Statele NATO generează aproximativ 50% din PIB-ul global. În acest context, industria de apărare trebuie să aducă plusvaloare iar investițiile nu trebuie să se limiteze la producția militară, ci să vizeze și cercetarea-dezvoltarea, inteligența artificială și tehnologiile cu utilizare duală (dual-use).

“România are potențialul de a deveni un actor important în lanțul industrial al NATO. Obiectivul nostru este dezvoltarea capacităților de producție pentru muniție în calibre NATO, precum și pentru echipamente de înaltă tehnologie, inclusiv drone aeriene, navale și terestre”, mai spune Răzvan Pîrcălăbescu.

Industria națională de apărare dispune de peste 150 de companii acreditate și poate oferi soluții moderne pentru provocările actuale de securitate. Acesta a detaliat câteva soluții, propuse în România. Citeşte comunicatul integral AICI