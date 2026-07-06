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ROMARM promovează industria românească de apărare la Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare de la Ankara

C.N. ROMARM S.A. va fi reprezentată la cel mai înalt nivel în cadrul Forumului NATO pentru Industria de Securitate și Apărare (NATO Summit Defence Industry Forum – NSDIF), organizat la 7 iulie 2026, în marja Summitului NATO de la Ankara.
ROMARM promovează industria românească de apărare la Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare de la Ankara
Mediafax
06 iul. 2026, 11:33, Comunicate
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Participarea companiei naționale la acest eveniment reflectă angajamentul ROMARM de a contribui activ la consolidarea industriei europene și euroatlantice de apărare, prin dezvoltarea de parteneriate strategice, promovarea cooperării industriale și susținerea modernizării capacităților de producție din România.

Directorul general al C.N. ROMARM S.A., Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, va participa la reuniunile și sesiunile de lucru dedicate liderilor din industria de apărare, având întâlniri cu reprezentanți ai unor companii și organizații de profil din statele aliate și partenere. Agenda discuțiilor va viza identificarea unor noi oportunități de cooperare, atragerea de tehnologii avansate, consolidarea lanțurilor de aprovizionare și dezvoltarea unor programe comune care să răspundă cerințelor actuale de securitate ale Alianței Nord-Atlantice. Citeşte comunicatul integral AICI

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