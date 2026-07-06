ROMARM promovează industria românească de apărare la Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare de la Ankara

C.N. ROMARM S.A. va fi reprezentată la cel mai înalt nivel în cadrul Forumului NATO pentru Industria de Securitate și Apărare (NATO Summit Defence Industry Forum – NSDIF), organizat la 7 iulie 2026, în marja Summitului NATO de la Ankara.