Orașe inteligente mai ușor de administrat

Această complexitate poate încetini investigațiile, poate crea zone fără vizibilitate între diferitele instituții și poate ridica noi semne de întrebare privind guvernanța și încrederea publicului.

Pentru ca orașele să fie mai ușor de administrat și mai responsabile față de cetățeni, echipele au nevoie de sisteme unificate care să faciliteze schimbul de informații între instituții, să furnizeze date relevante pentru susținerea procesului decizional și să funcționeze pe baza unor reguli clare privind utilizarea datelor și responsabilitatea pentru administrarea acestora.

Transformarea orașelor inteligente în orașe mai ușor de gestionat

Până în 2050, se estimează că populația din mediul urban va crește cu 2,5 miliarde de persoane. În același timp, pentru a gestiona serviciile necesare unei populații în continuă expansiune, administrațiile locale analizează implementarea unor noi tehnologii și dispozitive care să protejeze cetățenii și infrastructura. Acest lucru generează nevoia de tot mai multe sisteme, volume mai mari de date și implicarea unui număr tot mai mare de actori, de multe ori fără o modalitate unificată de administrare. De aceea, autoritățile locale au nevoie de sisteme de securitate care să sprijine luarea unor decizii rapide și bine fundamentate, menținând în același timp încrederea cetățenilor.

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