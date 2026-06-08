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Nicușor Dan, discuții cu liderii europeni: Tranziția către o economie mai verde trebuie făcută realist

Tranziția către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât și economia, spune, luni, președintele României, Nicușor Dan, după discuțiile cu liderii statelor europene din grupul „Pritenii Competitivității”.
Nicușor Dan, discuții cu liderii europeni: Tranziția către o economie mai verde trebuie făcută realist
Laura Buciu
08 iun. 2026, 19:29, Politic
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Nicușor Dan a purtat, luni, discuții în format videoconferință cu liderii statelor europene din grupul „Prietenii Competitivității”, pentru a ne corela punctele de vedere în perspectiva Consiliului European de vară de săptămâna viitoare, de la Bruxelles.

„Tranziția către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât și economia. Este important să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive asupra companiilor și asupra prețurilor la energie”, spune Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, România are resurse importante de energie, inclusiv gaze naturale și energie nucleară, care pot contribui la securitatea energetică a țării și a Europei.

„De asemenea, este nevoie de investiții mai rapide în infrastructura energetică europeană, pentru ca energia să circule mai eficient între statele membre. Ținta noastră comună este o Piață Unică bine integrată, relansarea industriilor europene și asigurarea autonomiei strategice a UE. Ne dorim o Uniune Europeană puternică și competitivă, care să creeze bunǎstare pentru cetățenii săi. O Uniune prosperǎ înseamnǎ o Românie prosperǎ”, afirmă Dan.

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