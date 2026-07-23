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Bolojan: ROMATSA poate funcționa până la sfârșitul lunii august, printr-o modificare legislativă

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că o modificare legislativă, care ar putea fi discutată săptămâna viitoare în Parlament, ar permite alimentarea conturilor ROMATSA cu fondurile necesare funcționării regiei până la sfârșitul lunii august.
Bolojan: ROMATSA poate funcționa până la sfârșitul lunii august, printr-o modificare legislativă
Ilie Bolojan/ MEDIAFAX FOTO
Maria Miron
23 iul. 2026, 19:23, Politic
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Bolojan a explicat că există o soluție pentru continuarea activității ROMATSA, după ce regia a înaintat o propunere care presupune modificarea legislației, astfel încât compania să poată primi fondurile necesare funcționării.

Premierul a spus că propunerea ar putea fi discutată săptămâna viitoare în Parlament și ar permite funcționarea regiei cel puțin până la sfârșitul lunii august.

Modificarea ajunge în Parlament săptămâna viitoare

„ROMATSA a făcut o propunere, printr-o modificare legislativă, care poate fi discutată săptămâna viitoare în Parlament, să se modifice legislația și să existe posibilitatea alimentării conturilor companiei cu sumele de bani necesare funcționării acesteia, cel puțin până la sfârșitul lunii august. Nu sunt probleme din acest punct de vedere”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că măsura este necesară din cauza situației excepționale create de executarea silită.

„Găsirea unei soluții în această situație excepțională este, din nou, o necesitate care ține de sentința pe care România a primit-o. Și, așa cum știți, există poprirea generată de executorul judecătoresc contractat de firma Pfizer pe conturile ROMATSA și pe conturile instituției similare din Polonia”, a adăugat premierul interimar.

Conturile ROMATSA sunt blocate din 30 iunie

Conturile ROMATSA au fost blocate după ce Pfizer a obținut executarea unei hotărâri judecătorești pronunțate în Belgia, într-un litigiu privind contractele pentru vaccinurile anti-COVID-19.

Poprirea vizează sumele colectate de EUROCONTROL, organizația care încasează taxele de rută plătite de companiile aeriene pentru utilizarea spațiului aerian, și virate ulterior către ROMATSA. O măsură similară de executare silită a fost obținută de Pfizer și asupra agenției de control al traficului aerian din Polonia.

Guvernul a anunțat anterior că va contesta executarea silită și că poartă discuții cu Pfizer pentru identificarea unei soluții.

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