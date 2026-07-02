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ROMATSA, notificată de EUROCONTROL într-o executare silită de peste 3,4 miliarde de lei împotriva statului român | Reacția premierului

ROMATSA anunță că a fost notificată de EUROCONTROL în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român, pentru o creanță de peste 3,4 miliarde de lei. Regia precizează că nu este parte în litigiu, însă veniturile sale sunt afectate prin mecanismul de colectare administrat de EUROCONTROL.
ROMATSA, notificată de EUROCONTROL într-o executare silită de peste 3,4 miliarde de lei împotriva statului român | Reacția premierului
Victor Dan Stephanovici
02 iul. 2026, 14:45, Social
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UPDATE: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că România va contesta în Belgia măsura executării silite: ”ROMATSA, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și, pe de altă parte, vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție(CITEȘTE AICI DECLARAȚIA INTEGRALĂ!)

ȘTIREA INIȚIALĂ: Potrivit unui comunicat transmis de ROMATSA, instituția a fost notificată de EUROCONTROL – organizația europeană care coordonează managementul traficului aerian și colectează taxele de rută – cu privire la instituirea, la 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de Pfizer Romania SRL împotriva statului român. Executarea vizează o sumă totală de 3.419.721.100,56 lei, reprezentând principal și dobânzi, la care se adaugă cheltuieli de recuperare în valoare de 18.564.777,07 euro, mai arată comunicatul.

Ce presupune notificarea transmisă de EUROCONTROL

ROMATSA explică faptul că notificarea transmisă de EUROCONTROL privește obligațiile pe care organizația le are în calitate de terț poprit, în conformitate cu procedurile legale aplicabile.

„Notificarea transmisă de EUROCONTROL vizează punerea în aplicare a obligațiilor care îi revin acestei organizații în calitate de terț poprit, conform procedurilor legale aplicabile, și privește sumele pe care EUROCONTROL le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigație aeriană de rută”, se arată în comunicat.

Eurocontrol – Monitorizare zboruri în Europa. Sursa foto: X

În baza notificării, EUROCONTROL are obligația legală ca, în termen de 15 zile, să declare sumele deținute sau datorate statului român și să le indisponibilizeze temporar, fără a putea efectua plăți către alte persoane până la soluționarea litigiului.

ROMATSA: Nu suntem parte în proces

Regia subliniază că nu este parte în litigiul care a generat executarea silită și nici în procedura de executare.

„ROMATSA nu este și nu a fost parte în această procedură sau în litigiul care a generat-o, aceasta fiind îndreptată exclusiv împotriva statului român”, precizează instituția.

Totodată, compania arată că notificarea reprezintă o etapă procedurală a unei executări silite care privește statul român, însă „veniturile regiei sunt afectate” prin mecanismul de colectare administrat de EUROCONTROL.

A treia situație de acest tip

ROMATSA amintește că este a treia situație de acest fel cu care se confruntă prin intermediul mecanismului de colectare administrat de EUROCONTROL, după cazurile din 2015 și 2019, în dosarul Micula. Pe fondul acestor situații, instituția anunță că a început imediat demersurile pentru protejarea intereselor sale și pentru clarificarea implicațiilor juridice și operaționale.

Printre măsurile adoptate se numără:

  • contactarea casei de avocatură din Belgia care a asistat ROMATSA și în precedentele cazuri;
  • analizarea opțiunilor juridice disponibile, inclusiv posibilitatea suspendării executării măsurii;
  • informarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și a Ministerului Finanțelor;
  • organizarea unei reuniuni tehnice cu reprezentanții EUROCONTROL – Central Route Charges Office (CRCO).

ROMATSA: Traficul aerian nu este afectat

Instituția precizează că analizează, împreună cu autoritățile competente și cu asistența juridică de specialitate, toate consecințele juridice și financiare ale notificării. În același timp, ROMATSA transmite că activitatea operațională continuă fără probleme.

„În acest moment, serviciile de navigație aeriană furnizate de ROMATSA se desfășoară în condiții normale, fără niciun impact asupra siguranței, continuității sau calității serviciilor de trafic aerian”, se arată în comunicat. Reprezentanții regiei precizează că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce vor exista evoluții relevante privind această procedură.

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