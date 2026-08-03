Polonia refuză să plătească 1,3 miliarde de euro pentru vaccinurile Pfizer. Varșovia atacă decizia și cere blocarea executării

Ministerul polonez al Sănătății a anunțat că apelul vizează hotărârea pronunțată la 1 aprilie 2026 de Tribunalul francofon de Primă Instanță din Bruxelles, în procesul intentat de Pfizer, Pfizer Export și BioNTech.

Autoritățile de la Varșovia susțin că decizia primei instanțe nu a luat în considerare toate circumstanțele de fapt și de drept relevante. Polonia a solicitat totodată suspendarea caracterului executoriu al hotărârii până când instanța superioară va analiza contestația.

Ministerul nu a făcut publice argumentele, probele sau strategia juridică pregătită pentru apel, motivând că dezvăluirea acestora ar putea afecta interesele statului în proces.

Instituția a precizat însă că va utiliza toate mijloacele legale de apărare și că demersurile sunt realizate cu sprijinul Procuraturii Generale a Poloniei și al unor firme de avocatură specializate.

De ce a refuzat Polonia vaccinurile

Procesul are la bază un contract negociat în 2021 de Comisia Europeană cu Pfizer și BioNTech, în numele statelor membre ale Uniunii Europene. Acordul stabilea cantitățile de vaccin care urmau să fie cumpărate și calendarul livrărilor.

În aprilie 2022, Polonia a încetat să mai accepte și să mai plătească dozele prevăzute în contract. Varșovia a invocat reducerea puternică a cererii pentru vaccinare, evoluția pandemiei, costurile generate de primirea refugiaților ucraineni după invazia Rusiei și un posibil abuz de poziție dominantă din partea Pfizer.

Compania farmaceutică a dat Polonia în judecată în 2023, solicitând respectarea obligațiilor contractuale. Tribunalul din Bruxelles a respins argumentele statului polonez și a decis că acordul rămâne valabil.

Polonia a fost obligată să preia aproximativ 64 de milioane de doze și să plătească 5,64 miliarde de zloți, echivalentul a aproximativ 1,3 miliarde de euro, la care se adaugă dobânzi și cheltuieli de judecată.

O parte dintre doze ar urma să fie distruse, deoarece nu mai există o cerere care să permită utilizarea lor înainte de expirare.

Pfizer a început demersurile pentru recuperarea banilor

Pfizer a apărat hotărârea instanței belgiene, susținând că aceasta confirmă importanța respectării obligațiilor contractuale care au stat la baza răspunsului comun al Uniunii Europene în timpul pandemiei.

Compania a precizat că folosește mecanismele legale disponibile pentru punerea în executare a sentinței, după mai mulți ani de negocieri și încercări de adaptare a livrărilor la situația statelor membre.

Efectele executării au început deja să se facă simțite. Organizația europeană Eurocontrol a blocat sumele provenite din taxele de survol care ar fi trebuit transferate către agenția poloneză pentru navigație aeriană, PANSA.

Taxele reprezintă peste 80% din veniturile agenției. Guvernul polonez a promis că va asigura fondurile necesare pentru ca activitatea de control al traficului aerian să nu fie afectată.

România, obligată să plătească aproximativ 600 de milioane de euro

Și România a fost dată în judecată de Pfizer după ce a refuzat să mai preia dozele contractate. În aceeași serie de litigii, tribunalul din Bruxelles a obligat statul român să plătească aproximativ 600 de milioane de euro și să accepte aproape 29 de milioane de doze.

Valoarea inițială solicitată de Pfizer pentru cele 28.940.613 doze era de 564,34 milioane de euro, la care urmau să fie adăugate dobânzi și cheltuieli de judecată.

În cazul României, Pfizer România a început deja o procedură de executare silită. ROMATSA a anunțat că Eurocontrol a instituit, la 30 iunie, o poprire asupra sumelor colectate din taxele de navigație aeriană.

Măsura vizează aproximativ 3,42 miliarde de lei, reprezentând creanța principală și dobânzile, precum și costuri suplimentare de recuperare. ROMATSA nu a fost parte în procesul privind vaccinurile, însă veniturile sale din taxele de rută sunt colectate și administrate prin Eurocontrol. Regia a anunțat că analizează variantele juridice pentru contestarea și suspendarea măsurii.

Serviciile de navigație aeriană din România au continuat să funcționeze normal, fără efecte asupra siguranței sau continuității traficului aerian.

În total, hotărârile pronunțate împotriva Poloniei și României vizează vaccinuri în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de euro. Deciziile sunt executorii, chiar dacă sunt contestate, ceea ce le permite companiilor Pfizer și BioNTech să încerce recuperarea sumelor până la pronunțarea unor hotărâri definitive.