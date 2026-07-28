Instanța de la Bruxelles a amânat cu cinci luni dezbaterea privind poprirea de la ROMATSA, după acțiunea Pfizer. „Continuitatea serviciilor furnizate de ROMATSA nu este, în acest moment, garantată”

Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles a stabilit marți termenul de 4 ianuarie 2027 judecarea cererii prin care ROMATSA solicită suspendarea măsurii de poprire instituite asupra încasărilor sale în cadrul executării silite inițiate de Pfizer România împotriva statului român.

Reprezentanții furnizorului național de servicii de navigație aeriană au transmis, în exclusivitate pentru Mediafax, că traficul aerian se desfășoară în prezent în condiții normale, iar siguranța zborurilor este asigurată. Menținerea blocării veniturilor regiei pentru o perioadă îndelungată generează însă o presiune financiară majoră și impune identificarea rapidă a unei soluții juridice și instituționale.

Conducerea ROMATSA și echipa de avocați a regiei au participat marți dimineață la înfățișarea de la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles, în cadrul procedurii având ca obiect suspendarea popririi care afectează veniturile destinate finanțării serviciilor de navigație aeriană.

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian(ROMATSA R.A.) este furnizorul național de servicii de navigație aeriană, desemnat pentru întregul spațiu aerian al României (FIR București). Regia are peste 1.700 de angajați, dintre care peste 800 de controlori de dirijare și informare trafic aerian și 350 de specialiști în electronica siguranței traficului aerian. Se autofinanțează integral din tarifele plătite de operatorii aerieni pentru serviciile furnizate, adică peste 98% din veniturile sale și nu primește subvenții de la bugetul de stat.

Traseul cauzei

ROMATSA a fost notificată, la începutul lunii, de EUROCONTROL cu privire la procedura de executare silită inițiată de Pfizer România SRL împotriva statului român, pentru recuperarea unei creanțe de peste 3,4 miliarde de lei.

Așa cum a explicat Adrian Cojoc, directorul general al ROMATSA, într-un interviu acordat anterior Mediafax, regia este afectată, în calitate de terț, de o procedură de executare silită aferentă unui litigiu în care nu este și nu a fost parte.

Potrivit informațiilor obținute de Mediafax, instanța din Bruxelles nu a analizat pe fond, în ședința de marți, cererea de suspendare a popririi, apreciind că soluționarea cauzei necesită o examinare aprofundată. Instanța a arătat, totodată, că dificultățile care afectează în prezent organizarea și finanțarea sistemului judiciar nu permit judecarea cererii în regim de urgență, primul termen disponibil fiind stabilit pentru 4 ianuarie 2027.

În cadrul dezbaterilor, reprezentanții părții române au arătat că veniturile indisponibilizate sunt destinate finanțării serviciilor de navigație aeriană și că menținerea măsurii pentru o perioadă îndelungată poate afecta capacitatea ROMATSA de a susține, în condiții normale, funcționarea infrastructurii și serviciilor necesare gestionării traficului aerian.

„Până la pronunțarea unei soluții, măsura de poprire rămâne în vigoare, iar veniturile colectate de ROMATSA, destinate prin lege exclusiv finanțării serviciilor de navigație aeriană, continuă să fie indisponibilizate. În prezent, serviciile sunt furnizate în condiții normale. Totuși, în absența unei soluții care să permită accesul regiei la propriile venituri, continuitatea acestora nu poate fi garantată pe întreaga perioadă până la soluționarea cererii”, au transmis oficialii ROMATSA.

Reprezentanții regiei subliniază că această situație nu trebuie interpretată ca o afectare imediată a traficului aerian sau a siguranței zborurilor, ci ca un avertisment instituțional privind consecințele pe care blocarea pe termen lung a surselor de finanțare le poate produce asupra unui serviciu public esențial.

„Traficul aerian se desfășoară normal, iar siguranța zborului rămâne prioritatea absolută a ROMATSA. Regia va utiliza toate căile legale disponibile și va continua demersurile împreună cu statul român și cu EUROCONTROL, în vederea protejării continuității serviciilor de navigație aeriană și a funcționării în siguranță a rețelei europene de management al traficului aerian”, au conchis reprezentanții ROMATSA.