Câți controlori monitorizează zborurile tuturor avioanelor aflate în orice moment în spațiul aerian al României. Imagini în premieră din centrul de operațiuni al ROMATSA

În orice secundă din zi și din noapte, câteva zeci de persoane se află în fața monitoarelor pentru a urmări toate planurile de zbor, deviațiile de la traseu și respectarea restricțiilor aplicabile aeronavelor care decolează, aterizează sau doar tranzitează spațiul aerian al României, așa cum au explicat oficialii ROMATSA grupului de vizitatori în centrul de operațiuni din sediul aflat în nordul Capitalei, din care a făcut parte și reporterul Mediafax.

Este vorba de participanții la conferința internațională „European ATM Resilience & Modernization – Adapting Air Navigation Services to a Changing Geopolitical and Digital Landscape” (Reziliența și modernizarea managementului traficului aerian european – Adaptarea serviciilor de navigație aeriană la un peisaj geopolitic și digital în schimbare – eng) , organizată, marți, la București de ROMATSA, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, instituție sub umbrela căreia funcționează regia autonomă.

Cum sunt împărțite echipele de controlori

În centrul de operațiuni al ROMATSA, aflat în nordul Capitalei, controlul traficului aerian este asigurat non-stop, 24 de ore din 24. În funcție de ora din zi și de nivelul traficului, între 38 și 50 de controlori de trafic aerian se află simultan la poziții operative.

Centrul coordonează controlul de rută pentru întreaga țară, gestionând aeronavele care decolează, aterizează sau tranzitează spațiul aerian al României. Turnurile de control și centrele de apropiere din aeroporturi continuă să funcționeze local, în paralel.

Ceea ce urmăresc controlorii împărtiți în centre operaționale sunt sectoarele, piesele de puzzle care formează spațiul aerian național.

Sala de operațiuni este organizată în cinci zone de lucru, cu un total de 45 de poziții, care pot acoperi până la 15 sectoare de trafic. Fiecare sector este deservit de o echipă formată dintr-un controlor executiv și un controlor planificator, sprijiniți, la nevoie, de personal auxiliar.

„Întreaga țară este împărțită în sectoare pentru că țara este mare și nu ai putea controla tot traficul din toată țara pe un singur sector operațional. Așadar, am împărțit țara în câteva, piese de puzzle. Și aceste piese de puzzle, la rândul lor, pot fi împărțite pe verticală. Pentru că, chiar dacă aveți o mică parte din țară, uneori te poți ocupa de ea în întregime pe o perioadă de timp, de exemplu, dimineața sau seara târziu când nu există trafic aglomerat, dar uneori o poți împărțiți chiar în cinci straturi, atunci când nivelul traficului este foarte ridicat. Și apoi fiecare strat devine un sector operațional care are propria sa frecvență, deci poate fi operat acolo cu o echipă de controlori. Fiecare sector operațional are o echipă de control, un executiv, un planificator și, dacă situația necesită acest lucru, atunci va fi un asistent de radar, dacă este posibil”, a detaliat Adrian Niculae, specialistul ROMATSA la întrebarea reporterului Mediafax.

Numărul de controlori care intră la pupitre depinde de perioada zilei, dar ce este sigur este că numărul aeronavelor monitorizate este în creștere și traficul în spațiul aerian românesc a depășit cu aproximativ 24% nivelul prepandemic, favorizat chiar de războiul de la granița de nord-est.

„Numărul record de zboruri l-am avut vara trecută. Și presupun că fiecare dintre voi știe că traficul a crescut destul de mult și, din punctul nostru de vedere, am văzut o creștere semnificativă a traficului datorită situației din Ucraina. Și tot traficul a fost mutat spre sud. Așa că acum avem companii care zboară spre exemplu din Japonia, nu am văzut niciodată aceste companii înainte zburând pe deasupra României, dar acum le vedem in mod curent. Maximul a fost de 3.200 de zboruri pe zi, în 24 de ore”, a detaliat specialistul ROMATSA.

„Cea mai aglomerată perioadă a zilei fiind de la, aș spune, ora 11 și continuă să fie foarte aglomerat până la ora 7 seara. Este o mică pauză cu trafic mai redus, și apoi din nou, avem un val ridicat de trafic până la ora 12 noaptea. Apoi traficul este relativ normal până la ora 2 dimineața și de la ora 2 dimineața până la ora 4 este liniște. Este aproape liniște, aproape liniște, pentru că am început să vedem activitate în timpul nopții. Nu știu motivul, poate că tarifele sunt atât de mici încât vor să încurajeze companiile aeriene să folosească acele ore, care sunt mai libere în ceea ce privește congestionarea spațiului aerian. Așa că îi încurajează să zboare. Probabil că au tarife mai mici. Și apoi, dimineața este un val foarte mare, care este obișnuit, până la ora șapte dimineața și apoi ciclul se reia”, a detaliat oficialul ROMATSA.

La orice tură de zi, de 12 ore, în acest centru de operațiuni, sunt cel puțin 45 de oameni, iar în tura de noapte, aici stau în fața monitoarelor aproximativ 38 de oameni.

„Oamenii vin la ora 7 seara și pleacă la ora 7 dimineața. Adică, unii dintre ei stau toată noaptea, alții doar jumătate, iar alții cealaltă jumătate și așa mai departe. Dar în total, aproximativ 38 de oameni pentru noapte, 45 pentru zi. Poate că în timpul iernii mai puțini, dar în timpul verii numărul minim de controlori este de 48 sau 50 pe tura de 12 ore. Desigur, cu cât mai mulți, cu atât mai bine”, a explicat Adrian Niculae.

Cum poți deveni controlor

Ceea ce este poate contraintuitiv și criticat în unele poziții publice este faptul că selecția controlorilor de zbor nu este condiționată de absolvirea de studii de specialitate de aviație și, mai mult, de studii universitare.

Posturile scoase la concurs nu duc lipsă de candidați, dar nu toate ajung să fie ocupate, după cum a explicat Adrian Cojoc, director general ROMATSA, pentru Mediafax.

„S-au înscris undeva în jur de 1.200 de candidați pe aproape 60 de locuri și până la final în jur de 40 au trecut de probe. Locurile rămase vacante de se reportează pe anii următori, acum suntem într-o situație fericită pentru că în urma selecției ne-am satisfăcut necesarul de personal”, a detaliat șeful ROMATSA.

„ROMATSA organizează anual sesiuni de recrutare pentru controlori de trafic aerian. Selecția nu este condiționată de un anumit domeniu de studii, ci de aptitudini cognitive și psihologice, evaluate prin teste eliminatorii standardizate, dezvoltate împreună cu EUROCONTROL.”, a precizat Adrian Cojoc.

Chiar dacă cerinta este de studii medii, majoritatea au studii superioare, nu neapărat de aviație, așa cum este cazul unui medic reprofilat profesional în controlor de trafic aerian.

Liderii traficului aerian european s-au reunit la București

Printre vizitatorii din centul de operațiuni al ROMATSA s-au numărat oficiali de la unitatea responsabilă de politica europeană în domeniul traficului aerian în cadrul Comisiei Europene (Direcția Generală Mobilitate și Transport), EUROCONTROL, organismul care coordonează fluxurile de trafic aerian la nivel european și decide modul în care se gestionează restricțiile și reconfigurările de rute (inclusiv ca urmare a războiului din Ucraina), SESAR Deployment Manager, responsabilă de coordonarea proiectelor europene de modernizare și de finanțări UE pentru infrastructura de management al traficului aerian, de la furnizorul de servicii de trafic aerian din Ucraina, de la EASA, IATA și companiile aeriene.

Demonstrația operațională a funcționalităților referitoare la digitalizarea planurilor de zbor – FF-ICE funcționalități de colectare și prelucrare a datelor (flight and flow information for a collaborative enivronment – n.r.) a fost punctul de referință al conferinței.

„Implementarea FF-ICE de către ROMATSA, realizată cu finanțare UE prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) și sub coordonarea SESAR Deployment Manager, poziționează ROMATSA ca lider în implementarea acestui concept la nivel internațional”, au subliniat oficialii ROMATSA.

Înființată în 1991, ROMATSA are drept obiectiv prioritar furnizarea de servicii de trafic aerian pentru aeronavele ce execută zboruri GAT (trafic aerian general) în condiții IFR (reguli de zbor după instrumente) în spațiul aerian al României precum și orice alt spațiu aerian delegat României prin acorduri internaționale. Aceasta asigură conducerea și dezvoltarea unitară a activităților de dirijare a aeronavelor aparținând utilizatorilor sau operatorilor, promovează armonizarea și integrarea în sistemul specializat european (EUROCONTROL), și asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, utilizarea coordonată a spațiului aerian al României de către aviația civilă și militară.